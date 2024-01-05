

بيروت - أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع قائد قوات «اليونيفيل» اللواء آرولدو لاثارو، الأوضاع العامة لاسيما الأمنية والميدانية منها في ضوء مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان، لاسيما القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة.



كما بحث المستجدات السياسية والميدانية خلال استقباله وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.



على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى الزعيم الإيراني علي خامنئي، ولرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مستنكرا التفجيرين في مدينة كرمان.



وأكد بري في برقيته لكل من خامنئي وقاليباف ان هذه المجزرة البشعة مدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية وتستهدف إيران في أمنها واستقرارها.