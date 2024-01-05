تنطلق في الساعة 8:30 صباح اليوم بنادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان الجولة الثالثة من الدوري الكويتي لفروسية قفز الحواجز، برعاية شركة زين.



وتقام منافسات اليوم على ارتفاعات 90 سم و105 و115 و125 و135 سم، على أن تتواصل الجولة غدا السبت في الساعة 11:00 صباحا بإقامة 4 أشواط على ارتفاعات 110 و120 و130 والجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، وتبلغ جوائز الجولة الثالثة 10 آلاف دينار للحاصلين على المراكز الأولى.



وقالت الحكمة الدولية نبيلة العلي أمين سر اتحاد الفروسية: تشهد النسخة الثالثة من دوري الفروسية منافسات قوية بين أكثر من فارس وفارسة لحصد المراكز الأولى. وأشارت إلى أن الموسم يتكون من 8 جولات وأمام الجميع الفرصة في الفوز والمنافسة.



ويتقاسم فارس نادي الكويت علي الخرافي الصدارة مع فارسة نادي الصيد والفروسية أبرار المسلم برصيد 45 نقطة تلاهما عبدالرحمن الفزيع 35 نقطة وغازي الجريوي 28 نقطة. فيما يتصدر نادي الكويت صدارة الأندية برصيد 217 نقطة متقدما على نادي الصيد 116 نقطة، ونادي صبحان 112 نقطة، ونادي حولي 100 نقطة.



يذكر أن الفارس علي الخرافي نجح في الفوز بلقب الجولة الأولى، فيما فازت فارسة نادي الصيد أبرار المسلم بالجولة الثانية.