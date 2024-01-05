

مفرح الشمري



على قـدم وساق، يواصــــل قطـــاع التلفزيـون بقيادة وكيله تركي المطيري اجتماعاته لاختيار الاعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك لكسب الوقت للانتهاء من اجراءاتها الادارية والتعاقد مع منتجيها قبل حلول الشهر الكريم.



اجتماعات قطاع التلفزيون انطلقت منذ اسابيع ومستمرة حتى وقتنا الحالي لاختيار الاعمال الدرامية التي تتماشى مع اجواء الشهر الفضيل، بالاضافة الى دراسة افكار البرامج المقدمة للقطاع لاعتمادها حتى يتسنى لأصحابها تنفيذها قبل بداية الشهر الفضيل حيث تتجه انظار المجتمع الكويتي والخليجي إلى متابعة شاشة تلفزيون الكويت، لأنه من التلفزيونات التي تحرص على تقديم اعمال تحمل بين طياتها رسائل هادفة للمجتمع وتدعو الى المحافظة على عاداته وتقاليده.