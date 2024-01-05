

ياسر العيلة



عودتنا شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» على أن نجومها دائما يعتلون منصات التتويج في اكبر المحافل العالمية، وآخر هؤلاء النجوم الذين تم تتويجهم مع نهاية عام 2023 وبداية سنة جديدة، هو الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي كواحد من «أقوى الرؤساء التنفيذيين الكويتيين في الشرق الأوسط 2023» من خلال مجلة «Forbes» في استفتائها السنوي لاختيار 100 شخصية بارزة في هذا المجال، ليكون رصيد الكويت 6 شخصيات في هذا الاستفتاء.



تم اختيار الهندي وفق معيار تأثيره كرئيس تنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، وخبرته في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة، وحجم «روتانا» من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، والإنجازات والابتكارات والمبادرات التي نفذها أبو فواز «صانع الملوك»، وهو اللقب الذي اطلقته عليه مجلة «ارابيان بيزنس» عندما تم اختياره أكثر من مرة ضمن لائحة «أقوى 500 شخصية عربية».



واعرب سالم الهندي، خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» عن سعادته بهذه الجائزة التي يهديها لكل اسرة شركة «روتانا» وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، حفظه الله، وقال: هذه الجائزة تحملني مسؤولية كبيرة على بذل الجهد والعطاء للمحافظة على تلك المكانة.



و«أبو فواز» مشغول حاليا بحفل النجم ماجد المهندس الذي يحمل عنوان «ليلة البرنس والعمالقة» ويقام الليلة «الجمعة» ضمن فعاليات «موسم الرياض» الرابع، بعد تأجيله من قبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حدادا على رحيل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، طيب الله ثراه، ويقام الحفل على مسرح «محمد عبده أرينا» بقيادة موسيقية المايسترو مدحت خميس.



من جانب اخر، استغل الهندي وجود كل من المطربتين أصالة وأنغام في حفل ليلة رأس السنة الذي أقيم بالرياض وقام بالصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا، حيث اصطحب اصالة في كواليس الحفل بينما اصطحب المايسترو هاني فرحات أنغام، وقامت النجمتان بتقبيل بعضهما البعض وانهاء الخلاف.