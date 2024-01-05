تشديد الرقابة الميدانية على المنطقة لحظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي



بداح العنزي



أوصت البلدية بعدم تحويل قطعة 12 في منطقة السالمية من السكن الخاص الى الاستثماري وعدم استملاك القسائم مع الإبقاء على ذات الاستعمال للقطعة.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة المقترح بتحويل منطقة السالمية قطعة 12 الى نظام استثماري، وإلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2023 والمتضمن تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بدراسة موضوع مقترح تحويل منطقة السالمية قطعة 12 الى نظام استثماري من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.



نفيدكم علما بأن إدارة المخطط الهيكلي قامت بدراسة الموضوع من واقع مشروع المخطط الهيكلي الرابع والدراسات المعتمدة في الإدارة، حيث تمت دراستها من حيث العدد والمساحة ودرجة التأثير الفعلي على خصوصية السكن الخاص من حيث القرب او جود طرق تفصل فيما بينها وبين السكن الاستثماري وإمكانية معالجة وتخفيف التأثير على خصوصية السكن من خلال الحلول التخطيطية والتنظيمية.



هذا، وتعتبر القطعة 12 من منطقة السالمية من القطع المنظمة بشكل فعال من ضمن المناطق النموذجية للدولة، وجميع القسائم ضمنها بمساحات أكبر من 500 متر مربع منها 75 قسيمة فقط بمساحة أقل من 600 متر مربع وتشتمل على شبكة طرق عازلة بينها وبين مناطق السكن الاستثماري وتشير دراسة المخطط الهيكلي الرابع الى الإبقاء على القطعة لاستعمال السكن الخاص.



وحسب ما جاء في الجدول أدناه، فلا توجد مبررات تخطيطية وتنظيمية لإعادة النظر في الاستعمالات القائمة من السكن الخاص، حيث يمكن معالجة المشاكل الاجتماعية القائمة من خلال الحلول التخطيطية والتنظيمية باستخدام المساحات العازلة والتشجير واستخدام وسائل التنسيق الموقعي.



هذا، ويجب تشديد الرقابة الميدانية على المنطقة لحظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي وإخلاء العقارات المخالفة للقانون، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا أمنيا يهدد استقرار الأسر في تلك المناطق.



وعليه، نوصي بعدم تحويل قطعة 12 في منطقة السالمية من السكن الخاص الى الاستثماري وعدم استملاك هذه القسائم مع الإبقاء على ذات الاستعمال للقطعة.