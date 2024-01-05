أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بإضافة 200 دينار رسما لإصدار ترخيص بناء برج اتصالات، وتضمن القرار التالي:



مادة أولى: يضاف لقرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية المشار إليه بند برقم 26 ضمن رسوم الخدمات الهندسية - الخاصة بإدارة البناء - الواردة بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه ليكون كالتالي:



- نوع الخدمة: 26 - إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي.



- قيمة الرسم: 200 د.ك.



مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.