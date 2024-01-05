

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع تزايد حدة موجة البرد، ما يزيد الطلب على وقود التدفئة، وارتفعت العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 8.8%، لتنهي سلسلة من الانخفاضات استمرت ثلاث جلسات.



ومع ذلك، فإن تأثير درجات الحرارة المتجمدة على أرصدة الغاز الأوروبية سيكون محدودا مع بقاء المخزونات ممتلئة أكثر من المعتاد، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تجتاز أوروبا شتاء ثانيا دون الاعتماد الكبير على الغاز الروسي.



يذكر أن الطلب المتزايد على الغاز في التدفئة قد يتزامن مع زيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وسط توقعات بانخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.



وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر من باريس إلى برلين الأسبوع المقبل، ليستمر الطقس البارد حتى منتصف يناير على الأقل، وفقا لشركة Maxar Technologies.