وسط التنديدات الأميركية والأوروبية والعربية بدعوة وزراء إسرائيليين إلى تهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، فجر نائب عن حزب الليكود الحاكم، قنبلة من العيار الثقيل.



فقد أكد النائب في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» موشيه سعدة، في تصريحات خطيرة أدلى بها خلال مقابلة على القناة الـ 14 اليمينية الإسرائيلية أن «غالبية الإسرائيليين يدعون لإبادة أهل غزة».



وأضاف النائب المتطرف في لقاء بثته القناة التي غالبا ما تروج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أصبح واضحا اليوم للجميع أن اليمين كان صادقا وصائبا في رفض إقامة دولة فلسطينية».



وقال: «أينما تذهب اليوم يقولون لك أبيدوهم»، في إشارة إلى المناطق الإسرائيلية.



وتابع: «رفاقي الذين خدمت معهم في النيابة العامة للدولة، حتى في الكيبوتسات، الجميع يقولون لي: يا موشيه.. الجميع يريدون إبادتهم».



وأتت تلك التصريحات بعدما علت أصوات وزراء إسرائيليين في مقدمتهم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، فضلا عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من غزة واستبدالهم بالمستوطنين.



وقد أثارت تلك التصريحات غضبا واسعا بين داعمي الفلسطينيين على وسائل التواصل، كما أثارت انتقادات محلية للنائب الليكودي.



ما دفعه لاحقا للتراجع، لاسيما بعد أن حذره بعض القانونيين من أنه بتلك التصريحات يدعو عمليا إلى إبادة شعب بأكمله ما يدخل ضمن جرائم الحرب.



وزعم سعدة فيما بعد أنه قصد «سحق وإبادة حركة حماس فقط».



إلا أن أقواله السابقة التي وثقها فيديو بثته القناة 14 انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل.