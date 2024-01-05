قتل قيادي عسكري وعنصر آخر في أحد الفصائل التابعة لـ «الحشد الشعبي» العراقي في قصف أميركي استهدف مقرا لهذا الفصيل المقرب من إيران في بغداد.



وحمل العراق مسؤولية هذا القصف للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي تقوده واشنطن، واعتبرت بغداد ان «هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق» ومن شأنه أن «يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي».



ويأتي هذا الهجوم في وقت تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعد أيام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.



وأعلنت حركة النجباء، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي والمناهضة بشدة للوجود الأميركي في العراق، في بيان مقتل «معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي ومرافقه، بقصف غادر أميركي على مقر الدعم اللوجستي في بغداد».



وقال مصدر أمني عراقي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن «طائرة مسيرة استهدفت مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد»، ما أسفر عن مقتل «عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح».



وأكد مصدر في الحشد الشعبي هذه الحصيلة، فيما نسب القصف إلى الولايات المتحدة. وحمل العراق في بيان التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن المسؤولية عن «هجوم غير مبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة».



وقال بيان صادر عن يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء إن «القوات المسلحة العراقية تحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم».



وأضاف ان «هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق» ومن شأنه أن «يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي».



من جهته، ندد القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري في بيان بـ «الجريمة النكراء التي اقترفتها القوات الأميركية المجرمة»، محملا «الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاض أو تراخ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية».