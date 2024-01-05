

القاهرة - ناهد أمام



يبدأ اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 حتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25% و22.5% ببنكي الأهلي ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاقها اعتبارا من الجمعة، والتي بلغت حصيلة طرحها العام الماضي 460 مليار جنيه وأصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25% يصرف في نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهري بنسبة 22.5% سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.



وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حاليا في بنكي الأهلي ومصر، في الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.