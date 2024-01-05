شكلت مرحلة تسديد الرسوم على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل مشكلة امام السوريين.



وبحسب صحيفة «الوطن» السورية، اشتكى البعض من وجود مشكلة في الحجز على المنصة، حيث أوضحوا أنه بعد البدء بالتسجيل وعند الوصول إلى مرحلة تسديد الرسوم لا يستطيعون ذلك وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال.



وقالت مصادر في الهجرة والجوازات بحسب الصحيفة نفسها انه في حال كانت هناك مشكلة في تسديد الرسوم على المنصة فإن ذلك يعود إلى تعديل الرسوم التي طرأت على جواز السفر العادي والمستعجل.



وحسب الرسوم التي تم الإعلان عنها على المنصة، فقد ارتفع سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقا نحو 70 ألف ليرة، في حين ارتفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، في المقابل بقي جواز السفر الفوري على السعر الذي تم تحديده مؤخرا وهو مليونا ليرة.



وبينت المصادر أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة جواز السفر الإلكتروني، معتبرة أنه تم تحديد الرسوم حتى لا تكون هناك أعباء على المواطنين.



ولفتت المصادر إلى أن أزمة جوازات السفر أصبحت من الماضي، وأن الضغط على حجز السفر على المنصة انخفض بشكل ملحوظ، ضاربا مثلا بأن عدد الذين راجعوا إدارة الهجرة بلغ نحو 500 شخص لتقديم استماراتهم بعدما حجزوا على المنصة، مبينا أن هذا دليل على أن هناك انخفاضا في الضغط على المنصة.