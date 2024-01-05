

أكدت الهيئة العامة للرياضة حرصها على دعم كل المنشآت والمرافق الرياضية في الأندية والاتحادات الرياضية من أجل توفير البنية التحية المناسبة لممارسة الرياضة وتهيئة الأجواء للجماهير الرياضية في التواجد داخل الملاعب والصالات حسب الخطة التي اعتمدها مدير عام الهيئة يوسف البيدان منذ أن تولى إدارة الهيئة في شهر مايو من العام الماضي، حيث تم طرح ممارستين لتصميم الستادات الرياضية في ناديي الكويت والقادسية لتطوير تلك المنشآت، وسيتم طرح مناقصة مستقلة لستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة نظرا لزيادة وتعدد مكونات الستاد بناء على رغبة النادي.



وأشارت الهيئة الى ان القطاع المختص يدرس العطاءات التي قدمت لتصميم الستادات الجديدة بعد أن تم طرحها في 26 نوفمبر الماضي لمدة شهر من قبل المكاتب الاستشارية، وتقدم ما يتجاوز 13 مكتبا هندسيا لكل ممارسة على حدة، هذا فيما يخص الملاعب الجاري طرح أعمال التصميم الخاصة بها بما يحقق استكمال المنشآت للمرحلة المستقبلية وتنفيذا لرؤية مدير عام الهيئة.



وبينت الهيئة أنها بصدد تسلم مشروع ستاد جابر المبارك في نادي الصليبخات، حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع وجار استكمال إجراءات إطلاق التيار الكهربائي تمهيدا لتشغيل المشروع وتسليمه للجهة المستفيدة.



في السياق نفسه، تتابع الهيئة تنفيذ مشروع ستاد ومجمع صالات نادي الفحيحيل الرياضي، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 62% حتى تاريخه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي ويكون جاهزا لتسليمه للجهة المستفيدة.



وذكرت الهيئة انه سيتم الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن الخطة السنوية فيما يخص المجمعات والصالات بالأندية الرياضية، الى جانب وضع خطة سنوية لصيانة الملاعب والمنشآت في الأندية الرياضية وفق الاشتراطات والمواصفات التي وضعتها الاتحادات ذات الصلة.