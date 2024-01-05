

لم يتخذ هداف منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان كيليان مبابي قراره بعد بشأن المستقبل، مع استمرار سعي ريال مدريد الإسباني لضمه.



وقال مبابي لمحطة «ار ام سي» عقب تتويج سان جرمان بلقب الكأس السوبر الفرنسي بالفوز على تولوز 2-0: «لم أتخذ قراري بعد».



وقال مبابي: «في 2022 لم أكن أعرف مصيري حتى مايو، إذا كنت أعرف ما أود فعله، لماذا تراجعت عنه؟ هذا غير منطقي».



وأضاف «أنا متحمس للغاية بشأن هذا العام، إنه مهم للغاية، لدينا ألقاب علينا الفوز بها، لقد فزنا بلقب، وهذا الأمر تم إنجازه».



وأشار «لدينا فريق يافع لديه إصرار ويرغب في الفوز بالألقاب، لا أحد يتحدث بشأن وضعي في النادي، هذا لا يهم أحدا».



ويتواجد مبابي الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا قبل الحصول على المركز الثاني في مونديال قطر 2022، بصفوف سان جرمان منذ 2017 وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث دخل اللاعب في صدام مع ناديه بعد تأكيد عدم رغبته في تجديد العقد الصيف الماضي.



سجل هدفي باريس في مرمى تولوز كل من المهاجم الكوري الجنوبي لي كانغ-اين (3) وكيليان مبابي (44).



وحصد سان جرمان لقبه العاشر خلال 11 نسخة من الكأس السوبر الفرنسي، كما توج الفريق بلقبه الأول في عهد المدرب الإسباني لويس إنريكي.