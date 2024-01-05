

واصل المخضرم الإسباني رافايل نادال عودته الناجحة إلى ملاعب التنس بفوزه السهل على الأسترالي جايسون كوبلير المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-2 في الدور الثاني لدورة بريزبين الأسترالية (250 نقطة).



ولدى السيدات (500 نقطة)، جردت اللاتفية يلينا أوستابينكو منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا من لقب الدورة بفوزها عليها 6-4 و4-6 و6-3 وبلغت الدور ربع النهائي.



وحقق نادال فوزه الثاني تواليا بعد قرابة عام من الغياب، ليجتاز بسهولة الدور الثاني بفوزه على المصنف 102 عالميا.



وتقدم نادال 5-0 في المجموعة الاولى قبل ان يفوز كوبلير بشوطه الأول، ولم تختلف المجموعة الثانية كثيرا، لينهي الإسباني المباراة في ساعة و23 دقيقة.