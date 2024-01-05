أطلقت شركة «سبايس إكس» صاروخا يحمل مجموعة أولى من أقمار «ستارلينك» الاصطناعية القادرة على إرسال الإشارة مباشرة إلى الهواتف الذكية من الفضاء.



وأطلقت «سبايس إكس» صاروخ «فالكون 9» إلى الفضاء من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا، وأكدت الشركة أن الصاروخ يحمل على متنه 21 قمرا اصطناعيا لوضعها في المدار لدعم نظام الإنترنت الفضائي «ستارلينك».



وأضافت الشركة، في بيان لها، ان إضافة هذه الأقمار «ستمكن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والملاحة في كل مكان على كوكب الأرض».



وأبرمت شركة الفضاء التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك صفقة في أغسطس 2022 مع شركات الاتصالات اللاسلكية لتمكين مستخدمي الهواتف في «المناطق الميتة» من الوصول إلى الشبكة عبر أقمار «ستارلينك» الاصطناعية.