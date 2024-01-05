يعتبر الشيخ د.محمد الصباح من أبرز السياسيين، وصاحب الخبرة الطويلة في العمل الديبلوماسي، وكذلك العمل الاقتصادي، فهو الاكاديمي ذو الرؤية التنموية.



شارك في حكومات عديدة في تاريخ الكويت بدءا من فبراير 2001 حتى أكتوبر 2011 وكان خلالها صوتا مدافعا عن الحق الكويتي في كل المحافل الدولية جعل من الكويت ومصلحتها الوطنية العليا اولوية مطلقة.



ولد رئيس الحكومة الجديد الشيخ د. محمد الصباح عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأميركية، وقد شغل العديد من الوظائف، منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين 1979 و1985 ثم عين استاذا في القسم عام 1985، كما انتدب الى معهد الكويت للابحاث العلمية من عام 1987 الى عام 1988.



أما بداية مسيرته الديبلوماسية فكانت عام 1993 عندما عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية واستمر في ذلك المنصب الى ان عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001، ثم في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008، وفي 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة، ثم عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ثم عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب الى اكتوبر 2011.النجاح الديبلوماسي



نجح خلال مسيرته في ابراز صورة ومطالب الكويت على الساحة الاميركية عندما تولى مهام سفارتنا في واشنطن بدءا من يناير 1993 وعمل على تمتين علاقات الكويت مع دول العالم من خلال السفراء العرب. كما دافع عن السياسة النفطية الكويتية في واشنطن، كيف لا وهو الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الدولي، فالشيخ د. محمد الصباح يجمع بين السياسة والمؤهلات الاقتصادية خاصة انه ذو تأهيل اقتصادي متين جدا، بالاضافة الى خبرته الديبلوماسية التي اكتسبها من تولي سفارتنا في اميركا.



وزارة الخارجية



منذ فبراير 2001 الشهر الأول لدخول الشيخ د.محمد الصباح مبنى وزارة الخارجية وزير دولة للشؤون الخارجية تساءل البعض: كيف يستطيع د.محمد الصباح ملء الفراغ الذي سيخلفه تخلي عميد وزراء خارجية دول العالم عن وزارة الخارجية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وأتى الجواب ساطعا وواضحا منذ الايام الاولي، إذ على الرغم من الحالة العاصفة التي كانت تحاصر العالم العربي خلال تحرير العراق من النظام البائد تصدى وزير خارجيتنا لكل تلك الأقاويل ولكل الافتراءات التي كانت تشن ضدنا وعمل على تفنيدها بندا بندا بكل قوة ومنطق ودفاع عن حقنا.



وعقب تسلمه مهام وزارة الخارجية عبر الشيخ د.محمد الصباح بكلمات صادقة قائلا: «أنا أكثر الوزراء حظا لأنني تسلمت وزارة بنيت على أساس قوي بعدما كان يتولاها الأمير الشيخ صباح الأحمد (رحمه الله) وسأسير على النهج نفسه الذي بدأه سموه عندما كان وزيرا للخارجية وأول خطاب خارجي لي سيكون الالتزام بالأسس ذاتها التي تبناها سموه في الوزارة».



وطوال مسيرته في السياسة الخارجية، شكل رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح صمام الأمان للسياسة الكويتية الخارجية، حيث جاء الى الديبلوماسية من بين السياسة والاقتصاد فحاز ثقة الجميع.



دخل معترك المواجهات الديبلوماسية منذ السنة الاولى لتوليه وزارة الخارجية، فجميعنا نذكر تلك الكلمات الرائعة التي رد بها الشيخ د.محمد الصباح على البذاءة والكذب والافك التي تلفظ بها مندوب النظام العراقي البائد عزة الدوري بحق الكويت وشرعيتها وشعبها عندما وصف الدوري الكويت بالتآمر، وذلك ضمن الدورة الطارئة الثانية لمؤتمر القمة الاسلامي يومي 4 و5 مارس 2003.



وكانت كلمات د.محمد الصباح كالبلسم الذي داوى جراح الكويتيين عندما رد قائلا: هذا الكفر بعينه، وهذا العهر السياسي الذي تتحدث به أنت ونظامك ولا أقبل أن تتطاول على بلدي.



هكذا هو الشيخ د.محمد الصباح دائما رافعا راية الحق ولا يجامل أبدا على حساب مصلحة الكويت والكويتيين.



التواضع ودماثة الخلق



فالتواضع الجم ودماثة الخلق والعلاقات الطيبة مع مختلف شرائح المجتمع السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية كلها مميزات طبعت شخصية الشيخ د.محمد الصباح الذي هو بامتياز فخر الديبلوماسية الكويتية وصاحب الأسلوب السياسي والديبلوماسي المتطور والمؤمن بأهمية وفاعلية جيل الشباب في السلك الديبلوماسي ومقدرته الفذة على الارتقاء بهذا السلك في ظل العولمة الاعلامية وصراع المصالح السياسية.



الديبلوماسية الناعمة



وعندما نذكر اسم رئيس الوزراء الجديد الشيخ د.محمد الصباح يتبادر الى أذهاننا فورا حجم المهمات السياسية الملقاة على عاتقه، فطوال مسيرته تنقل الشيخ د.محمد الصباح من نجاح الى آخر ومن إنجاز الى آخر، والشواهد كثيرة والمحطات البارزة في مسيرته أكثر من أن تذكر.



وعن فترة توليه وزارة الخارجية، قال رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح عام 2019 إنه كانت له مهمتان أساسيتان، الأولى حماية البلد من التدخل الخارجي، والثانية هي الاستفادة من العالم الخارجي، مشيرا الى أنه في كلا المهتمين يجب أن نقوم باستثمار مهم في مجال السلطة الصلبة والسلطة الناعمة (وهي القدرة على الإقناع)، معتبرا أن الكويت محظوظة بوجود مختصين في السلطة الناعمة للتعامل مع الملفات والقضايا الشائكة.



البيت الخليجي



يعرف عن رئيس الوزراء الجديد حرصه الشديد على البيت الخليجي، حيث يعتبر دائما ان اللحمة الخليجية صمام الأمن والأمان للإقليم، مستشهدا بما يقوله الكويتيون: «إذا حجت حجايجها ما لنا إلا أهلنا في مجلس التعاون الخليجي»، مؤكدا ان لحمة مجلس التعاون هي الملجأ بعد الله، لمواجهة الأزمات.



المجتمع الكويتي



الكويت عنده أولا وأخيرا، وقد اعتبر الشيخ د.محمد الصباح في أحاديث سابقة ان حكمة القيادة السياسية وطيبة وأصالة الشعب الكويتي هما أبرز ما يميز الكويت، حيث لا فرق بين حاكم ومحكوم.



وعن شعار «أنا وشعبي كلبونا جماعة» وهي مقولة والده المغفور له



الأمير الشيخ صباح السالم الصباح، يقول رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح ان عبارة «أنا وشعبي كلبونا جماعة» اختزلت قيم المجتمع الكويتي وأصله ونبذه ورفضه كل أنواع العصبيات والنعرات الطائفية والقبلية، وهي تعبير حقيقي عن نبض المجتمع الكويتي الذي أصبح في مصاف الدول العظمى، مضيفا: ان الكويت كانت رائدة خليجيا قبل اكتشاف النفط وكان الكويتيون الأوائل يجوبون العالم لطلب الرزق الحلال ولم تكن لديهم اي نعرات طائفية أو قبلية، فقط كانوا كويتيين.



كما يعرف عن رئيس الحكومة رعاياته للعديد من المناسبات الوطنية، حيث قال في إحداها: «مبادرتكم هي مبادرة للوحدة الوطنية وأنتم تمثلون خصلة الوفاء التي تعتبر من القيم الكويتية الأصيلة، وفعلا تستحقون ما قاله الراحل الشيخ صباح السالم الصباح:



إني وحق الوفا منكم على ثقة



والعهد ما بيننا والود لازال



سلو ضمائركم فالحق ما شهدت



به الضمائر شح الدهر او طال»نادي خريجي هارفارد



وعام 2019 أعلن د.الشيخ محمد الصباح ومجموعة من خريجي الجامعة إشهار نادي هارفارد الكويت الذي تأسس عام 2019 لينضم بذلك الى 88 ناديا لجامعة هارفارد حول العالم.



ومن المعروف ان جامعة هارفارد إحدى أعرق الجامعات وأفضلها في العالم، وتقع في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية. كما أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عام 2018 اختياره ضيف شرف للدورة الثامنة للجائزة، حيث قال رئيس مجلس أمناء الجائزة علي شمو ان اختيار الشيخ د.محمد الصباح ضيف شرف يأتي لاعتبارات تتعلق بدوره الثقافي والعلمي بجانب نشاطه على المستويين العربي والعالمي.



العلم والتفوق



رئيس الوزراء الجديد الشيخ د.محمد الصباح اهتم بالشباب اهتماما كبيرا باعتبارهم ذخر كويت المستقبل، حيث كان يدعو الطلبة الخريجين دائما الى التسلح بالعلم ومواصلة التفوق لخدمة بلدهم الكويت، مؤكدا ضرورة رد الجميل للوالدين اللذين سهرا الليل حتى تحصدوا هذا التفوق والنجاح. وأضاف في كلمة له للخريجين عام 2018 انه تقع عليكم مسؤولية كبيرة لأن الرحلة لم تنته بل بدأت بمشوار جديد يحتاج منكم إلى مضاعفة الجهود، مشيرا في الوقت ذاته الى بيت الشعر الذي كان يسمعه من والده، رحمه الله، وكان يردده «العلم يرفع بيوتا لا عماد لها .. والجهل يهدم بيوت العز والكرم». وعام 2017 أشار رئيس الوزراء الجديد الى أهمية تكريم الطلبة الفائقين إيمانا بالعلم وبنائه للدول والوقوف مع المعلمين الذين لهم الدور الكبير في تخريج الطلبة المتميزين.