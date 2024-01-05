بارك عدد من النواب السابقين للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وفي هذا الإطار، قال النائب السابق أحمد الحمد: ‏نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتسميته رئيسا للوزراء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في مسعاه ونأمل أن تكون الحكومة التي سيشكلها حكومة إنجاز وعمل يتطلع إليه المواطنون.



من جانبه، قال النائب السابق عبدالوهاب البابطين: أبارك للشيخ د.محمد صباح السالم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وهو بإذن الله الرجل المناسب في المكان المناسب، ‏أسأل الله أن يوفقه ويعينه في خدمة البلاد والعباد وأن يسدد خطاه وأن يجعل على يده الكويت التي نطمح ونريد.



بدوره، قال النائب السابق د.أحمد مطيع: خالص التهاني وأسمى التبريكات لسمو الشيخ د.محمد صباح السالم لحصوله على ثقة ‏صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بتكليفه رئيسا للوزراء، أعانه الله على حمل الأمانة، ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه الخير للبلاد والعباد.