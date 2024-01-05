بارك أعضاء مجلس الأمة للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة القيادة السياسية بتعيينه رئيسا للوزراء، داعين الله أن يعينه على حمل المسؤولية الثقيلة والأمانة برئاسة الحكومة الجديدة وأن يرزقه البطانة الصالحة.

وأكد النواب على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد والمساهمة الجادة في تحقيق طموحات الشعب الكويتي من خلال تشكيل حكومي يليق بالكويت وتحديات المرحلة وإنجاز الخارطة التشريعية التي صادق عليها نواب الأمة.

في هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير «أبارك للشيخ ‏د.محمد صباح السالم ثقة سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، راجيا من الله له العون والتأييد لإكمال ما عرف عنه من حزم وعزم في محاربة الفساد والارتقاء بالوطن في جميع المجالات».

وأضاف المطير أن «سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ‏تعاون في الأداء ‏وتميز في العطاء ‏خلال رئاسة مجلس الوزراء، ‏فترة زمنية قصيرة ‏بنتائج وطنية كبيرة ‏ستبقي اسم الشيخ أحمد حاضرا في أذهان الكويتيين ‏كشخصية وطنية قولا وفعلا، ‏وامتدادا للسيرة العاطرة لوالده الأمير الراحل، رحمه الله، ‏ فجزاك الله كل خير عن الكويت والكويتيين».

من جانبه، قال أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين «أطيب التهاني للشيخ د.محمد صباح السالم بالثقة الأميرية السامية به كرئيس لمجلس الوزراء».

وقال النائب مهند الساير «نبارك للأخ د.محمد صباح السالم على ثقة سمو الأمير بتكليفه رئيسا للوزراء، ونذكره بأنه منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه استقالته من حكومة ناصر المحمد كان الشعب الكويتي داعما له منتظرا عودته من الباب الكبير، وهذه الثقة يجب أن يقابلها عملا مكثفا بدءا بتشكيل حكومي يليق بطموح الشعب الكويتي وتحديات المرحلة ثم الخارطة التشريعية التي صادق عليها 48 نائبا، و‏نسأل الله له التوفيق والسداد والبطانة الصالحة، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها».

من ناحيته، قال النائب داود معرفي «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو بتوليه رئاسة مجلس الوزراء، وندعو المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة».

من جهته، قال النائب د.‏عبدالكريم الكندري «بصدور الأمر الأميري بتكليف الشيخ د.محمد صباح السالم بتشكيل الحكومة ‏نسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يوفقه لكل ما فيه خير للكويت وشعبها».

بدوره، قال النائب عبدالله المضف «نهنئ الشيخ د.محمد صباح السالم حصوله على الثقة الاميرية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ‏ونشد على يده، داعين المولى ‏عز وجل أن يوفقه في مهمته الكبيرة أمام استحقاقات وطنية على كل الأصعدة ‏تتطلب تشكيلا حكوميا يليق بتلك الاستحقاقات ‏وأن يقود الحكومة نحو الاصلاح في اطار الدستور والقيم السياسية الرشيدة ‏التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي».

من جهته، قال النائب مرزوق الغانم «نبارك للأخ الشيخ د.محمد صباح السالم تعيينه رئيسا للوزراء ونسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، وشهادتي فيه مجروحة حيث عملت معه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية أثناء توليه حقيبة الخارجية في الفصل التشريعي الثالث عشر».

‏وتمنى الغانم أن «يضع بوصباح الخطاب التاريخي لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، في جلسة القسم بتاريخ 20 ديسمبر، خارطة له في تشكيل الحكومة وتصحيح المخالفات التي تسببت بها الحكومة السابقة وإبعاد كل من تسبب في هذا الفساد الذي أضر بمصلحة الوطن والمواطنين، كما أشار سموه في نطقه السامي».

من ناحيته، قال النائب ماجد المطيري «نتقدم بالتهنئة للشيخ د.محمد صباح السالم بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء، مؤكدين ضرورة المضي قدما نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد والمساهمة الجادة في تقريب وجهات النظر الحكومية النيابية لإقرار القوانين التي تهم المواطنين وكلنا أمل بأن يكون هذا التعاون بين السلطتين استمرارا للتفاهمات السابقة بشأن الرؤية الصادقة لمصالح المواطنين».

وقال النائب بدر نشمي العنزي «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم صدور الأمر الأميري بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء، ونسأل المولى عز وجل ان يرزقه البطانة الصالحة وأن يعينه لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي».

بدوره، قال النائب محمد عوض الرقيب «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة سمو الأمير بتعيينه رئيسا للوزراء، ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة والسير في تنمية البلاد بالتعاون مع مجلس الأمة محققا رغبات الشعب في إرساء الديموقراطية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ومنفذا لمطالب تحسين المعيشة والرفاه للمواطن ‏والشعب الكريم، متطلعين إلى مسيرة تنموية وإصلاحية، ملؤها التعاون والعمل، للوطن والمواطنين».

من جهته، قال النائب حمد المدلج «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم نيل ثقة القيادة السياسية بتعيينه على رأس السلطة التنفيذية، و‏نسأل الله أن يعينك على حمل الأمانة الثقيلة ويسدد على الحق والعدل خطاك ويرزقك البطانة الصالحة الصادقة المخلصة للكويت وأهلها».

وأضاف المدلج «‏من كان الدستور منهجه وخدمة الشعب غايته لن نخجل من مساندته متمسكين بما بدأناه بخارطتنا التشريعية».

من جانبه، قال النائب د.عادل الدمخي «أبارك اختيار سمو الأمير للشيخ د.محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء وأتمنى له التوفيق والسداد وأن يكون مصلحا في نهجه واختياره لوزرائه».

وأضاف الدمخي «لا ننسى سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته الموقرة ونتقدم لهم بالشكر والتقدير لمواقفهم ونهجهم الواضح في التعاون والاتفاق مع مجلس الأمة في الرؤية التشريعية والرقابية».

وقال النائب سعود العصفور «أطيب التمنيات للشيخ د.محمد صباح السالم بالتوفيق في منصبه الجديد كرئيس لمجلس الوزراء، وأتمنى أن يقوم بتقديم تشكيل حكومي قادر على التعاون والعمل مع المجلس بعيدا عن المحاصصة وعلى أساس واضح من الكفاءة والقدرة».

وأضاف العصفور «أتوجه أيضا بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ما قدمه خلال الفترة الماضية من عمل حكومي مع المجلس تحقق من خلاله جزء كبير من الخارطة التشريعية وغيرها من الملفات الوطنية المهمة، ونسأل الله له التوفيق دائما».

من ناحيته، قال النائب د.محمد الحويلة «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم الصباح ثقة القيادة السياسية بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة».

‏وأضاف الحويلة «نؤكد ثقتنا باختيار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ونحث الشيخ د.محمد الصباح على اختيار أعضاء حكومته ليكونوا رجال دولة أكفاء قادرين على الارتقاء لطموح وتطلعات الشعب الكويتي الكريم ولتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المرجوة، ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».

من جانبه، قال النائب فايز الجمهور «أبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو، حفظه الله، بتكليفه رئيسا للوزراء، ‏وأسأل الله أن يعينه على أداء الأمانة الثقيلة التي أوكلت له ‏والقيام بمسؤولياته بحسن الاختيار لوزراء حكومته على مبدأ ومعيار الخبرة والكفاءة لا للمحسوبية أو المحاصصة ‏وأن تكون للحكومة خطة وهدف وقرار وبرنامج عمل لتحقيق ما يطمح إليه الشعب الكويتي ويحقق أهدافه وآماله المنشودة وان تكون هناك خطوات سريعة وجادة لحل جميع القضايا العالقة، وحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه».

بدوره، قال النائب حمد العبيد «نبارك للدكتور الشيخ محمد صباح السالم ‏تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونيله الثقة الأميرية، سائلين الله أن يوفقه في قراءة تطلعات الشعب الكويتي وتحقيقها، وتشكيل حكومة تملك الرؤية والقرار، وتمكن الشباب من النهوض بالبلاد».

من جهته، قال النائب أسامه الزيد «نبارك للدكتور الشيخ محمد صباح ‏السالم الصباح على نيله ثقة صاحب ‏السمو وصدور الأمر الأميري بتكليفه ‏رئيسا لمجلس الوزراء».

‏وأضاف الزيد «علينا أن نستذكر موقفه الذي دافع عنه ‏باستقالته اعتراضا على الفساد، ونشد ‏على يديه اليوم فسمعته التي دافع عنها ‏يجب أن يحارب لأجلها اليوم، والشعب الذي يحمل المحبة لوالدك سيورثها لك إن خدمت الشعب فردا وجماعة».

‏وقال «أؤكد أخيرا على استمرارنا بالخارطة ‏التشريعية ونتطلع للتعاون والتنسيق ‏مع رئيس الوزراء لتحقيقها».

من جانبها، قالت النائبة د.جنان بوشهري «بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ د.محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه تشكيل الوزارة، أتمنى له التوفيق في رئاسة السلطة التنفيذية، ومن الواجب إعادة طرح الخارطة التشريعية على الحكومة الجديدة والاتفاق معها على القضايا والقوانين بعد الاستماع إلى رؤية الشيخ د.محمد الصباح للمرحلة القادمة وبرنامج العمل الحكومي، فلا يمكن إلزام الحكومة الجديدة برؤى السابقة ما لم تقرر هي ذلك».

وقالت بوشهري «أتوجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على ما قدمه خلال الفترة الماضية رغم سوء أداء بعض الوزراء».

من جانبه، قال النائب فهد المسعود «نبارك للشيخ محمد صباح السالم نيله ثقة سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بتكليفه رئاسة مجلس الوزراء ونسأل الله أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة، ونتطلع إلى تعاون بناء معه في المرحلة القادمة».

وقال النائب حمدان العازمي «‏نبارك للشيخ محمد صباح السالم الثقة السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، ونتمنى ان يعمل على تشكيل حكومي قادر على تغيير نهج الحكومات السابقة القائم على المواءمات والترضيات السياسية، ويعالج سلبيات المرحلة السابقة وينهض بالدولة على جميع المستويات».

من جهته، قال النائب محمد هايف «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة سمو الأمير رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، ونسأل الله له التوفيق والسداد وأن يعينه على حمل الأمانة وإكمال مسيرة التعاون الحكومي ـ النيابي»، شاكرا لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جهوده وتعاونه مع مجلس الأمة في خارطته التشريعية.

من ناحيته، قال النائب بدر سيار «نبارك لسمو الشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو بتعيينه رئيسا للوزراء، ‏ ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأن يوفقه بتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشعب الكويتي، ‏كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته على جهودهم خلال الفترة السابقة سائلين الله لهم التوفيق».

من جهته، قال النائب سعد الخنفور «نهنئ الشيخ د.محمد صباح السالم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونتمنى من الله أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة، ونثق في اختيار سمو الأمير له لهذا المنصب، و‏يبقى أمام رئيس الوزراء مهمة اختيار فريقه وترجمة رؤيته وبرنامجه إلى واقع يغير حياة المواطن الكويتي ويصل به إلى نهضة شاملة يسعى إليها الجميع».

بدوره، قال النائب د.حمد المطر «نهنئ الشيخ د.محمد صباح السالم تكليفه من صاحب السمو، حفظه الله، لرئاسة مجلس الوزراء، ونسأل الله العلي القدير له السداد والتوفيق في تحمل هذه الأمانة العظيمة».

وأكد المطر «أمانة الكويت وطموحات شعبها وقيادتها، كما نبارك لك يا بوصباح قيادتك لشعب لا يعرف المستحيل، إمكانياته وقدرات شبابه وشاباته رجاله ونساؤه يتنافسون في العطاء والبذل والابتكار والطموح في كل المجالات، شعب متفائل يتطلع الى مستقبله الذي يستحق، فعلى بركة الله».

من جانبه، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي «‏نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة سمو الأمير، ونذكر دائما ‏أن الاصطفاف حول «النهج» لا الأشخاص، نهج احترام الدستور وإرادة الأمة».

وأضاف الصقعبي «على الرئيس الجديد استثمار محبة الناس النابعة من ثقتهم بصدق النوايا وترجمتها إلى واقع تشريعي وتنفيذي جاد

‏أعانك الله على حمل الأمانة».

وقال النائب د.محمد المهان «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، سائلين الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة ويلهمه التوفيق والسداد، متمنين استكمال مسيرة التعاون البناء بين السلطتين لما فيه خير للبلاد والعباد».

بدوره، قال النائب د.بدر الملا «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم نيله الثقة الأميرية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، ‏ونسأل الله له التوفيق في مهمته المكلف بها وأن يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه، وأن يعينه على حمل الأمانة الثقيلة التي هو أهل لها».

من جانبه، قال النائب خالد المونس: «نبارك للشيخ د.محمد الصباح حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير وتعيينه رئيسا للوزراء، ونسأل الله له التوفيق والسداد، وندعوه الى تشكيل حكومة لديها برنامج عمل متوافق مع أولويات الشعب ومحدد بجدول زمني لتنفيذه».

‏وأضاف المونس: «نتطلع الى تعاون الحكومة المقبلة مع مجلس الأمة في استكمال مسيرة الإنجازات التشريعية (التنموية والمعيشية والسياسية) والتي سيكون أثرها في صالح الكويت وشعبها».

بدوره، قال النائب شعيب شعبان: «نبارك للشيخ د.محمد الصباح ثقة صاحب السمو الأمير وتكليفه رئيسا للحكومة، وندعوه إلى تشكيل حكومة تضم رجال دولة وأن يكون لديها برنامج عمل واضح ومحدد وفق جدول زمني تلتزم بتنفيذه، وأن يواصل مسيرة التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز التشريعات التي ينتظرها الشعب».

من ناحيته، قال مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري: «نبارك للشيخ د.محمد الصباح على ثقة صاحب السمو الأمير بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحة، ‏وأن تستمر مسيرة العطاء والإنجاز والتعاون بين السلطتين وأيدينا ممدودة لما فيه مصلحة الكويت وأهلها».

من جانبه، قال النائب فارس العتيبي: «نبارك للشيخ د.محمد الصباح ثقة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في تعيينه رئيسا للوزراء ونسأل الله له التوفيق، وندعوه الى تشكيل حكومة لديها برنامج عمل واضح قابل للتطبيق، ويكون الاتجاه الحقيقي في التعاون بين المجلس والحكومة، هو الالتزام بالخارطة التشريعية».

من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: «نهنئ الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، وهي مسؤولية عظيمة ينبغي أن تترجم باختيار حكومة على أسس من الكفاءة والقدرة بعيدا عن فكرة المحاصصة والمحسوبيات الضيقة، قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بالعمل السياسي في الكويت، ببرنامج عمل حكومي واضح المعالم والرؤى ومحدد الأفكار، بسقف زمني تراعى فيه متطلبات ‫الخطة التشريعية‬ الشعبية، التي نأمل أن نعيد التوافق عليها مجددا وبما يخدم تطلعات الشعب الكويتي ويرتقي لمستوى طموحاته، والله الموفق لما فيه خير البلاد والعباد».

وقال النائب د.مبارك الطشه «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة سمو الأمير، حفظه الله ورعاه،‏ بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، ‏ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وأن يساهم في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي».

من ناحيته، قال النائب حمد العليان «الأخ د.محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء المكلف، نسأل الله تعالى أن يعينكم في مهمتكم الجديدة في إدارة البلاد وتسيير شؤونها بما يحقق طموحات أبناء الكويت الأوفياء».

‏وأضاف العليان «نؤكد على موقفنا المبدئي الثابت أن ما يحصن الحكومة ويفرض التعاون معها هو نهجها وعملها واحترامها للمجلــــس وأدواتــــه الدستورية، تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد».

بدوره، قال النائب متعب الرثعان «نبارك للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة سمو الأمير بتكليفه تشكيل الحكومة، ونسأل الله ان يعينه على حمل الأمانة، ونتمنى ان يكون اختيار الحكومة على أساس الكفاءة الوطنية (حكومة تكنوقراطية) تنهض بالبلاد بعيدة عن الترضيات الفئوية».

‏وتابع الرثعان «وأخيرا كل الشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لما قدمه من تعاون غير مسبوق وإنجاز العديد من الملفات التشريعية والإصلاحية خلال الفترة القصيرة الماضية».

قال النائب أحمد لاري: أهنئ الشيخ د.محمد صباح السالم على ثقة صاحب السمو وتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، داعيا الله العلي القدير أن يعينه على هذه الأمانة ويوفقه في هذه المسؤولية.