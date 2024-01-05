عاطف رمضان



هنأ قياديو وزارة الأشغال العامة الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مشيرين الى انه رجل دولة يتمتع بخبرات سياسية واقتصادية، داعين الله تعالى ان يعينه على حمل الأمانة للنهوض بوطننا الكويت خلال المرحلة المقبلة.



في البداية، قال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي أن الشيخ د.محمد الصباح رجل دولة، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة وتحقيق تطلعات المواطنين في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الاشغال العامة كفاية النجدي، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشيخ د.محمد صباح السالم الصباح على هذه الثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وزادت قائلة: لا شك أن الاختيار لهذا الدور الكبير ينم عما يحظى به لدى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد من مكانة عالية وثقة كبيرة لقاء مسيرته العملية الحافلة بالإنجازات والعطاءات في خدمة وطننا الغالي الكويت، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعينه ويكلل بالنجاح جهوده في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت له من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لكويتنا الحبيبة.



بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بالتكليف في وزارة الأشغال العامة أيمن الموسوي: نهنئ الشيخ د.محمد الصباح السالم الصباح، وذلك لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.



بدوره، اكد المتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية م.أحمد الصالح ان الشيخ د.محمد الصباح هو من السياسيين الحكماء الذين مشهود لهم بالإصلاح وحب الكويت. وتمنى الصالح التوفيق والسداد للشيخ د.محمد الصباح لما فيه الخير لوطننا الغالي الكويت.



من جهة أخرى، هنأ الوكيل المساعد لقطاع التنسيق والمتابعة بالتكليف في وزارة الاشغال العامة محمد البربر الشيخ د.محمد الصباح وذلك لتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مشيرا الى انه مشهود له بالوفاء وحب الكويت والإخلاص، متمنيا من الله تعالى التوفيق والسداد له للنهوض بوزارات الدولة خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بالتكليف في وزارة الأشغال العامة م.اسعد العنزي أهنئ الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح لتعيينه رئيسا للوزراء، ونتمنى له التوفيق والسداد.



من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الإنشائية بالتكليف في وزارة الاشغال العامة م.سرور العتيبي: نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشيخ د.محمد الصباح على هذه الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولا شك أن اختيار سموه لهذا الدور الكبير ينم عما يحظى به لدى صاحب السمو من مكانة عالية وثقة كبيرة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعينه ويكلل بالنجاح جهوده في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت إليه من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لهذا البلد المعطاء وأهله الأوفياء.



بدوره، هنأ الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بالتكليف في وزارة الأشغال العامة م.عبدالرحمن العنزي الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء، متمنيا له التوفيق من الله تعالى.



من جانبها، هنأت الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى بالتكليف في وزارة الاشغال العامة مريم الكندري الشيخ د.محمد الصباح لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنية من الله تعالى التوفيق له خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح الكويت.



في السياق ذاته، هنأت الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف في وزارة الاشغال العامة م.ايمان أحمد العمر الشيخ د.محمد الصباح لثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء‬، متمنية له التوفيق والسداد لما فيه الخير لبلدنا الغالي الكويت لاستكمال مسيرة التنمية وان يعينه على حمل الأمانة.



وأضافت العمر أن الشيخ د.محمد الصباح من رجال الكويت المخلصين الحريصين على تحقيق طموح الشعب الكويتي ونهضة البلاد.