بشرى شعبان



توجه مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ د.محمد الصباح لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء داعيا الباري عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال: وفقه الله وسدد خطاه لما يحب ويرضى في اختيار الوزراء لخدمة الكويت وشعبها.



من جانبه، قدم نائب المدير العام لقطاع العمالة الوافدة مساعد المطيري أسمى آيات التبريكات الى الشيخ د.محمد الصباح لنيله الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء لحكومته العتيدة، سدد الله خطاه ووفقه لما يحب ويرضى في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.. حفظ الله الكويت وأهلها وأدام عليها نعمة الامن والامان.



بدوره، توجه نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة د.فهد المراد بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الشيخ د.محمد الصباح لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء، داعيا الباري عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



هذا، وتقدمت نائب المدير العام لقطاع التنمية والتخطيط م.رباب العصيمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الشيخ د.محمد الصباح لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء، داعية الباري عزّ وجلّ أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



من جانبها، رفعت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية نجاة اليوسف أسمى آيات التبريكات الى الشيخ د.محمد الصباح لنيله الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء لحكومته العتيدة، سدد الله خطاه ووفقه لما يحب ويرضى في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلة الله أن يحفظ الكويت ويديم على أهلها نعمة الأمن والأمان.



هذا، وتقدمت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للهيئة أسيل المزيد بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ د.محمد الصباح لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء.



كما توجه مراقب ادارة العلاقات العامة والاعلام محمد المزيني بأسمى آيات التهنئة للشيخ د.محمد الصباح على نيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.