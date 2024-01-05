بشرى شعبان



رفع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري باسمه وبالإنابة عن جميع العاملين بالهيئة أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح لتوليه رئاسة الوزراء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه ويمده بعونه وتوفيقه. وقال: نسأل الله أن يكون النجاح حليفه والتوفيق رفيقه بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبتوجيهاته السامية التي باتت نبراسا للكويت لتقدم الوطن وازدهاره.



بدوره، تقدم نائب مدير عام الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ودور الرعاية الاجتماعية بالإنابة خالد الحربي بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ د.محمد الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة وعلى الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنين له كل التوفيق والسداد، سائلين المولى القدير أن يعينه على تحمل أعباء هذه الأمانة الكبيرة من أجل تحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن الكرام من التقدم والرخاء.



من جانبه، تقدم نائب المدير العام للقطاع التعليمي والتأهيل بالإنابة مبارك البداح بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنين له خالص التوفيق والسداد في أداء الواجب الوطني الرفيع.



بدورها، تقدمت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، داعية الباري عز وجل أن يعينه ويكلل بالنجاح جهوده في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.