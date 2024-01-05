أصدر الاتحاد الوطني للموظفين بيانا صحافيا، بارك فيه الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتكليف الشيخ د.محمد صباح السالم لرئاسة مجلس الوزراء. وقال الاتحاد، في بيانه، ان هذه الثقة الغالية من صاحب السمو أثلجت صدور الكويتيين لما يتمتع به الشيخ د.محمد صباح السالم من حب في قلوبهم ومسيرة عطائه العطرة في خدمة الكويت على المستويين العالمي والإقليمي. وأشار الاتحاد الى ان لديه ثقة كبيرة بأن الشيخ د.محمد صباح السالم سيتمكن من تحريك المياه الراكدة والعمل بتوجيهات صاحب السمو لمعالجة الملفات العالقة والقضاء على جميع أوجه الفساد وتقديم كل ما من شأنه خدمة البلاد والعباد، متمنيا على رئيس مجلس الوزراء الاستئناس برأي الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني عند اختياره لوزراء حكومته كونهم على اطلاع كامل بالشأن المحلي.