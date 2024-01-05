أسامة أبو السعود



بارك رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد للشيخ د.محمد الصباح نيل الثقة السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة. وتوجه الماجد في تصريح لـ «الأنباء» بالدعاء إلى الله العلي القدير له بالتوفيق والسداد وأن يعينه على تحمل هذه المسؤولية، ومواصلة مسيرة التقدم والنماء لبلدنا العزيز في ظل تطلعات القيادة السياسية الحكيمة تحقيقا لرفاهية وآمال الشعب الكويتي.