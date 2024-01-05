بشرى شعبان ـ حنان عبدالمعبود

تقدم عدد من القياديين والشخصيات بالمباركة والتهاني إلى الشيخ د. محمد الصباح بمناسبة تعيينه من قبل القيادة السياسية رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدين أنه خير خلف لخير سلف، متطلعين إلى عمله على مواصلة واستكمال مسيرة البناء والتقدم والرخاء في البلاد.



بدوره، رفع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري باسمه وباسم قياديي الوزارة وجميع العاملين فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات للثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الشيخ د. محمد الصباح بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وأضاف المطيري: ندعو الباري عز وجل أن يعينكم ويكلل بالنجاح جهودكم في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن يديم لنا الكويت واحة أمن وأمان.



من جهتها، قدمت رئيس مجلس الادارة، المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د. ريم الفليج التهنئة بصدور الأمر الأميري القاضي بتعيين الشيخ د. محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.



وقالت الفليج: نتقدم بخالص التهاني والتبريكات على هذه الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولا شك أن هذا الاختيار ينم عن الثقة الغالية والمكانة الكبيرة للشيخ د. محمد الصباح من جراء مسيرته الحافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطننا الغالي، سائلة المولى تعالى أن يعينه ويكلل بالتوفيق والنجاح جهوده لاستكمال مسيرة البناء والتقدم والرخاء للكويت الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل التوجيهات السامية والقيادة الحكيمة لراعي نهضتنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



أما المدير العام لمعهد دسمان للسكري د. قيس الدويري فتقدم بالتهنئة إلى الشيخ د. محمد الصباح على ثقة صاحب السمو الأمير بتعيينه رئيسا للوزراء.



وقال الدويري: نسأل الله أن يعين الشيخ د.محمد الصباح على حمل الأمانة، ويرزقه البطانة الصالحة، ويوفقه لكل ما فيه خير للكويت وشعبها، واستمرار التعاون بين المجلس والحكومة، لما فيه الصالح للوطن والمواطنين والمضي قدما نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد والمساهمة في تقريب وجهات النظر لإقرار القوانين التي تهم المواطنين، داعيا الله ان يعينه على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، مؤكدا ان هناك حالة من التفاؤل بين فئات الشعب، متطلعين إلى مسيرة تنموية وإصلاحية، ملؤها التعاون والعمل.



من جانبها، هنأت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الإعاقة والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي الشيخ د. محمد الصباح قائلة: نهنئ انفسنا والشعب الكويتي بثقة القيادة السياسية بتعيين الشيخ د. محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وقيادة السلطة التنفيذية في البلاد في هذه المرحلة التي نتطلع فيها جميعا إلى كويت المستقبل تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأضافت: يحدونا عظيم الامل والثقة في شخص رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مسيرته الحافلة واجهة مشرفة للكويت وكان مدافعا صلبا عن حقوق الوطن والمواطن في جميع المحافل الدولية والاقليمية، سائلين المولى عز وجل ان يجري على يديه الخير والنماء والرفاه والاستقرار للكويت، وأن ينعم ابناؤها بجميع شرائحهم بالحياة الكريمة خاصة ابناءها من الاشخاص ذوي الاعاقة، في ظل الكثير من التحديات التي مازالت تواجههم، متمنين لسموه التوفيق والسداد.