بداح العنزي



رفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي اجمل آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ د.محمد صباح السالم بمناسبة نيله الثقة السامية وصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مؤكدين انه يتمتع بتاريخ مشرف في العمل السياسي وسيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة، داعين الله ان يعينه على حمل الأمانة واختيار وزراء من ذوي الخبرة والكفاءة، ونتطلع لمرحلة من الإنجازات واستمرار مسيرة النهضة والنماء ودعم عجلة التنمية.



في البداية، بارك رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري للشيخ د.محمد صباح السالم، نيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



ودعا المحري الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة ويوفقه لما فيه خير للبلاد والعباد.



بدوره، هنأ نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الشيخ د.محمد صباح السالم بالثقة السامية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، داعيا الله عز وجل أن يعينه ويسدد خطاه للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الكريم للمواطنين.



وأضاف المطيري: نأمل ان يتمكن الشيخ د.محمد صباح السالم من تشكيل حكومة أفعال لا أقوال، حكومة إنجازات وحل للمشكلات التي يعاني منها المواطن، حكومة تصحيح للمسار ومحاربة الفساد ودفع عجلة البلاد نحو التنمية والازدهار.



من جانبه، ذكر عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر ان تطلعات الشعب وآماله كبيرة، سائلا الله أن يعين رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم ويسدد خطاه في خدمة الوطن والمواطنين.



من ناحيتها، باركت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير للشيخ د.محمد صباح السالم بمناسبة نيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وقالت م.منيرة الأمير: نسأل الله العلي القدير أن يعينه على حمل الأمانة ويوفقه لما فيه خير للبلاد والعباد.



وفي السياق ذاته، بارك عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي للشيخ د.محمد صباح السالم تعيينه رئيسا للوزراء، داعيا المولى عزّ وجلّ ان يعينه على حمل الأمانة والاستمرار في طريق التطور والعمل على استمرار نهضة الكويت.



كما بارك عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان للشيخ د.محمد الصباح، سائلا الله أن يعـيـنك عـلـى حـمـل الامـانـة وان يوفقه لما يحبه ويرضاه.



بدوره، تقدم عضو المجلس البلدي نصار العازمي بأجمل التهاني والتبريكات إلى الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيـسا للوزراء داعيا له بالتوفـيـق والنـجاح في مهام منصبه وان يكون داعما لنهضة الكويـت ودفع عجلة التنمية.



من جهتها، قالت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي: نبارك للشيخ د.محمد سـالـم الصباح لنيله ثـقـة الـقــيــادة السياسية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، ندعو المولى عز وجل أن يكتب له النجاح لما فيه مصلحة الكويت وشعبها، ويوفقه في حمل الأمانة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



‏وفي السياق ذاته، بارك عضو المجلس البلدي سعود الكندري للشيخ د.محمد صباح السالم نيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وقال الكندري: نسأل الله أن يعينه ويوفقه لخدمة الكويت وأهلها تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



كما باركت عضوة المجلس م.فرح الرومي للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، سائلة العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة وكل ما فيه الخير والازدهار للشعب الكويتي وبلدنا الغالي.



‏وهنأ عضو المجلس البلدي د.حسن كمال الشيخ د.محمد صباح السالم نيله ثقة صاحب السمو الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وقال كمال: نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ د.محمد صباح السالم ويسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة العطاء وخدمة الكويت وأهلها.



أما عضو المجلس البلدي م.اسماعيل بهبهاني فبارك للشيخ د.محمد صباح السالم نيله ثقة صاحب السمو الأمير وتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، سائلا الله أن يعينه على حمل الأمانة وتحمل المسؤولية ويوفقه لما فيه صالح الوطن والمواطنين.



من جانبه، بارك عضو المجلس البلدي فهيد المويزري للشيخ د.محمد صباح السالم ثقة صاحب السمو الأمير بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، داعيا الله ان يعينه على حمل الأمانة ومسؤولية قيادة دفة السلطة التنفيذية في تحقيق تطلعات المواطن ولما فيه مصلحة البلاد والعباد.