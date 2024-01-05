ثامر السليم



أكد عدد من المواطنين أن تعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا للوزراء خطوة جيدة للإصلاح، واصفين ذلك بالاختيار الموفق والحكيم من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لأنه يتمتع بخبرات واسعة وحقق إنجازات متعددة خلال توليه المناصب العديدة.



في البداية، قال الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.مسلط القويعان بداية نتقدم بالتهنئة الى رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح لنيله الثقة الغالية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، ولا شك ان الشعب الكويتي يحمل حبا وتقديرا كبيرين للشيخ د.محمد الصباح خاصة وانه ابن صاحب البيت المشهور الذي تناقلته الأجيال «أنا وشعبي كلبونا جماعة» خاصة ان هذا الحب والتقدير ممزوج ايضا بروح التفاؤل لفترة رئاسية قادمة مملوءة بالعطاء والافكار والرؤى الواضحة التي تخدم مصلحة الكويت.



ومن جهته، قال المواطن محمد الدلقان إن اختيار رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح هو فرحة كبيرة كونه من ذرية صباح السالم، أمير الكويت السابق، الذي اشتهر عنه قوله «أنا وشعبي كلبونا جماعة... الدين واحد والهدف أخدم الشعب... لو ضاق صدر الشعب ما أستر ساعة... أضيق من ضيقه وأستر لا حب» وهذه المقولة قالها امامنا في بر مشرف عندما كنت في المرحلة المتوسطة بعد عودته من رحلة العلاج، مشيرا الى ان سيرة الشيخ د.محمد الصباح تسبقه في وزارة الخارجية فقد عرف عنه انه نظيف اليد بالإضافة الى انه اكاديمي ولديه خبرة كبيرة في العمل السياسي، متمنيا كل التوفيق له في عمله واختياره فريق عمله بالحكومة لما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.



من جهته، قال أستاذ تكنولوجيا التعليم وعضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الكويت د.وليد العنزي: نبارك للشيخ د.محمد الصباح نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتكليفه رئيسا للوزراء وبهذه المناسبة يتطلع الشعب الكويتي إلى عهد جديد مليء بالإنجاز والتقدم والازدهار وذلك من خلال حسن الاختيار للوزراء وتشكيل فريق حكومي متجانس قائم على مبدأ الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدا عن المحاصصة.



أما المواطن محمد السويد فبارك لرئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة حصوله على ثقة صاحب السمو، متمنيا له التقدم والنجاح لما فيه الخير لصالح البلاد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، مؤكدا أن صدور الأمير الأميري بتعيين د.محمد الصباح رئيسا للوزراء اختيار موفق لأنه يتمتع بخبرة واسعة في العمل السياسي.



وأضاف: نتمنى ان يكون هناك تعاون وتوافق بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في ان تشهد البلاد تطورا فيما يخص الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القضايا التي تهم المواطن والكويت تستاهل.



ومن جهتها، هنأت المواطنة فاطمة خالد رئيس مجلس الوزراء د.محمد الصباح بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، متمنية من الله تعالى ان يعينه على تحمل هذه الأمانة خلال الفترة المقبلة.



وقالت نتطلع الى العديد من المشاريع والإنجازات التي يجب ان تتم خلال الفترة المقبلة في المعاناة التي يعانيها المجتمع.