عاطف رمضان



قام فريق من الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير الجهاز فيصل الأنصاري بجولة ميدانية على احدى الجمعيات التعاونية بمرافقة «الأنباء» وذلك للتأكد من ثبات أسعار 39 سلعة غذائية مسجلة لدى سيستم الوزارة.



وأكد الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» أن فريق إدارة الجهاز الفني بالوزارة قام خلال الجولة بتفقد مادتي البيض والبصل، مشيرا الى توافرهما في الجمعية، ومطمئنا جمهور المستهلكين بأن المخزون الغذائي في الكويت متوافر ويلبي احتياجاتهم.



وكشف الأنصاري عن أن وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم بصدد إصدار قرار إداري لتشكيل لجنة لمدة شهرين تضم فريقا متخصصا معنيا بمتابعة السلع الرمضانية بأنواعها في الأسواق المحلية سواء في الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية وكذلك محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاحن والتمور والمواد الغذائية التي يزداد عليها الطلب من قبل المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان المبارك.



ولفت الأنصاري إلى ان هذه اللجنة عادة يتم تشكيلها بشكل سنوي بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وذلك كنظرة استباقية من الوزارة لمسح ومتابعة الأسعار والمواد الغذائية خلال هذه الفترة من السنة بهدف أن يكون هناك استقرار في الأسعار.ونصح الانصاري المستهلكين في حال وجود غش تجاري او مخالفات بضرورة الاتصال على الخط الساخن رقم 135 او الواتساب رقم 55135135 او الموقع الالكتروني للوزارة او المراكز التجارية المنتشرة في جميع انحاء الكويت للإبلاغ عن هذه الشكاوى والملاحظات التي تأخذ بها الوزارة وتتابعها بمجرد الإبلاغ عنها.