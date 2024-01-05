أكد سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان موقف الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المشعان لـ «كونا» بعد مشاركته في اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا.



وقال السفير المشعان إنه أكد خلال اللقاء موقف الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها بناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لمدينة (درنة) المنكوبة أوائل سبتمبر الماضي جاءت للاطلاع على حجم الدمار الذي حل في المدينة بسبب الفيضانات ولتأكيد وقوف الكويت إلى جانب أبناء الشعب الليبي الشقيق في محنتهم الإنسانية.



وأضاف أن الدبيبة أكد من جانبه خلال الاجتماع اعتزاز ليبيا بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بالكويت وجهود حكومته الرامية لتعزيزها على المستويات كافة.



ونقل السفير المشعان عن الدبيبة إعرابه عن تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والتطور للكويت. وأشار إلى أن الدبيبة جدد خلال الاجتماع كذلك صادق تعازيه للكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، مستذكرا مناقب سموه وصفاته الرفيعة.



من جهة أخرى، استعرض الدبيبة خلال الاجتماع جهود حكومته لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا وفي مقدمتها توفير الدعم اللازم لجهود بعثة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.



وشدد على اهمية المشاركة في المبادرة السياسية التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي «وفق قوانين عادلة ونزيهة».