بشرى شعبان



أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2024، بشأن إعادة صالات الأفراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من القرار الذي جاء فيه:



مادة أولى: إعادة صالات الأفراح التي سبق للوزارة سحبها الى الجمعيات التعاونية والمتبرعين بها في حال رغبتهم بذلك بعد التقدم بطلب لاستلام الصالة شريطة الالتزام بصيانتها وتشغيلها وإدارتها وفقا للضوابط الواردة بالقرار الإداري رقم 1291/أ لسنة 2015 وما تضعه الوزارة من ضوابط أخرى.



مادة ثانية: يتم التقدم بطلب لاستلام الصالات خلال ستة أشهر من سريان احكام هذا القرار وإلا جاز للوزارة إسناد صيانة وتشغيل وادارة هذه الصالات الى الجمعيات التعاونية التي تقع في منطقة عملها.