

ناصر العنزي ـ هادي العنزي



تعادل السالمية وكاظمة من دون أهداف في ختام الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، ليصبح لكل منهما 17 نقطة في المركزين الخامس والسادس على التوالي.



ظهر السالمية الأكثر تهديدا في الشوط الأول وكان قريبا من الوصول للهدف لولا تعجل لاعبيه في تنفيذها، وضاعت من يوسف العنيزان فرصة التسجيل وهو قريب من المرمى، وقد خلت تشكيلة السالمية التي بدأ بها المدرب محمد المشعان من المدافع اليكس ليما للإيقاف بـ 3 انذارات والمهاجم سيبا للإصابة وحل مكانهما فهد المجمد وعبدالمحسن تركماني، وقام محمد الهويدي وفواز العتيبي بدور جيد في خط الوسط، ونظم السماوي هجمات سريعة غابت عنها اللمسة الأخيرة.



من جانبه، لعب محمد دهيليس بتشكيلة تواجد في دكتها شبيب الخالدي العائد من تجربة احترافية مع حتا الإماراتي، واعتمد على عناصر شابة مثل الحارس فيصل السبيعي وعبدالعزيز مرزوق وجراح الهليلي وعبدالله الفهد ونواف الخالدي وعقيل الهزيم وتواجد عماد الدين عزي كمحترف وحيد، وواجه كاظمة ضغطا من خصمه تعامل معه بشكل جيد.



وفي الشوط الثاني اجرى كلا المدربين تغييرات تعزيزية غير ان التسرع كان السمة الغالبة على أداء الفريقين فبقيت الشباك ساكنة.



وكانت أبرز الفرص لكاظمة بعدما سدد ناصر فالح كرة قريبة من المرمى صدها الحارس عبدالرحمن الفضلي.



أدار المباراة الحكم البرتغالي أرتور دباز وجاءت قراراته سليمة.



من جانب آخر، تغلب الفحيحيل على الجهراء 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد ثامر، ، ليرفع «الأشاوس» رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق نقطتين بالمركز العاشر والأخير. وقد بسط الفحيحيل سيطرة واضحة على خصمه المتراجع دونما مبرر، وتسابق المهاجمان البرازيليان وليام باروس وفيتور دا سيلفا على إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى، فيما غاب «الجهراوية» تماما عن تشكيل خطورة تذكر على مرمى الحارس أحمد عادي، باستثناء هجمة يتيمة لم تشكل فرصة حقيقية للتسجيل، وتمكن البرازيلي باروس من زيارة شباك الحارس نايف العازمي (22)، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغت الهدف بداعي التسلل.



وتحسن أداء الجهراء في الشوط الثاني نسبيا، لكن بقيت أفضلية وخطورة الفحيحيل قائمة، رد القائم الأيمن تسديدة فيتور (56)، وتصدى مدافع الجهراء خوليو من على خط المرمى لـ «غمزة بالكعب» من باروس (60)، لكن رأسية أحمد عجب لم وجدت طريقها إلى شباك العازمي (76) مسجلا هدف الفوز لفريقه، وأضاف باروس الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء (2+90). وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع طرد حارس الفحيحيل أحمد عادي.



وقد أدار اللقاء الحكم محمد العطار، وأنذر ايغور من الجهراء، وفيتور دا سيلفا من الفحيحيل.