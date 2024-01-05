القاهرة ـ ناهد إمام

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ 27% يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهري.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بحسب اليوم السابع، إن البنك الأهلي المصري قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

وبدأ اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 حتى 1 فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكي الأهلي ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار والتي بلغت حصيلة طرحها العام الماضي 460 مليار جنيه.

وأصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف في نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهري بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حاليا في بنكي الأهلي ومصر، في الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

فيما قرر بنك مصر إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»؛ وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريا بعائد 23.5 %سنويا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

هذا، ويمكن شراء الشهادات ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وعلى ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.

هذا، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

هذا، ويحرص البنك دائما على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.