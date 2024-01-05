بيروت ـ عامر زين الدين

استنفار وزاري ونيابي وبلدي لقضية إقفال مكب «الكوستا برافا» الذي جاء جزء من تداعياته استقالة رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر، البلدية المعنية مع اتحاد بلديات الضاحية بالملف الذي يقع المكب تحت سلطتهما.

وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» من مجالس بلدية جبلية عن قيامها بتحركات تصعيدية على مستوى اللقاء بالمسؤولين وعلى الأرض، للضغط باتجاه إعادة فتح الملف، استباقا للكارثة البيئية التي ستحصل نتيجة تراكم النفايات في القرى.

وقال عضو اللقاء الديموقراطي النيابي د.بلال عبدالله لـ «الأنباء»: «موقفنا واضح برفض ما جرى ولا يتعلق الأمر بحصرية الكهرباء والمعامل وغيرها ضمن جغرافيتنا وبلداتنا في اقليم الخروب والجبل عموما، كذلك نرفض حصرية مكب للنفايات عندنا».

واضاف: مكب «الكوستا برافا» مؤهل وقادر على تطوير استيعابه واستحداث خلايا جديدة فيه تلبي الحاجات المطلوبة وتمنع التمييز بين المناطق. وبلديات الجبل ومنطقتنا لم تقصر على مدى سنوات طويلة مع أحد».

وردا على سؤال حول مطمر بعاصير ـ الجية، فقال: هذا موضوع من الماضي والصفحة طويت».