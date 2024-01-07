بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية عبدالعزيز المطيري عن انطلاق مشروع «المكشات 2» في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر بطاقة استيعابية 3500 زائر على مدار اليوم من 3 عصرا حتى 11 مساء.



وأوضح المطيري، في تصريح صحافي أمس، ان ذلك يأتي بتوجيه ودعم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وموافقة مجلس الوزراء وتماشيا مع توجيهاته بدعم السياحة والترفيه في البلاد للمواطنين والزائرين.



وشدد على أن المشروع يأتي في اطار الحرص على توجيه أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية لدعم التعاون المجتمعي وتمويل المشاريع التي تخدم جميع المواطنين بشكل ملموس بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.



وأشار إلى أنه وفي اطار توجيهات الشيخ فراس السعود بتحقيق الشراكة والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والاهلية سيشهد المشروع مشاركة العديد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية حيث سيتم تخصيص أماكن لعرض خدماتهم واقامة ورش توعوية وتثقيفية، مشيرا إلى أن «المكشات» يهدف إلى دعم الاسر المنتجة المنتسبة لوزارة الشؤون والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الحرف اليدوية.



واضاف المطيري ان مشروع المكشات يحاكي التراث الكويتي الاصيل مع اضافة نكهة حضارية ليواكب جمال الكويت بين الماضي والحاضر، حيث حرصت الوزارة على أن يلائم التصميم تطلعات دولة الكويت من خلال دعمها للمشاريع السياحية والترفهية.



وأفاد بأن «المكشات 2» سيكون بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية وسيضم أكواخا للزوار وبوثات تسوق ومطاعم ومقاه اضافة إلى سينما ومسرح والعاب اطفال وحديقة حيوان ومقهى شعبي وغير ذلك من المفاجآت والانشطة.