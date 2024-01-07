

كشف تقرير حديث لبنك Wells Fargo عن أفضل 5 أفكار لمحفظة العميل الاستثمارية لعام 2024، إذ يتوقع البنك أن يكون عام 2024 بمنزلة محور مهم للاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال.



ويقدر البنك، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business»، أن هناك فرصا محتملة خلال عام 2024 لعودة الأموال إلى العديد من الأسواق والمناطق. ولاتزال الاضطرابات محتملة، ولكن البنك يحافظ على توقعاته بتحسن الفرص على المدى الطويل. «يبقى الصبر أفضل أداة للمستثمر».



موقف «دفاعي»



ومع بدء عام 2024، مازال يفضل البنك المزيد من المواقع الدفاعية بين مجموعات الأصول. بشكل عام، يفضل الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، خاصة مع ارتفاع العائدات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك، قام بزيادة وزن الأصول الحقيقية، وهي مجموعة أصول تميل إلى الأداء الجيد في البيئات التضخمية، في المحفظة الاستثمارية منذ أوائل عام 2020.



وبعد جني الأرباح من هذه الأصول، توفر الخيارات التكتيكية المفضلة أهدافا محتملة لإعادة استثمار العائدات للحصول على قيمة طويلة الأجل. يعتقد أن الصناعات والمواد والرعاية الصحية هي قطاعات تبدو ذات أسعار معقولة اليوم وينبغي أن تساعد في دفع الاقتصاد إلى الأمام.



فئات الأسهم الأكثر خطورة



وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على أسواق الأسهم، مما يسمح بتحول محتمل نحو الاستثمارات التي يعتقد أنها ستستفيد على الأرجح من الانتعاش اللاحق. وتميل هذه الأصول إلى أن تكون أكثر استفادة من الدورة الاقتصادية، مثل أسهم الشركات الصغيرة وأسهم الأسواق الناشئة، فضلا عن الديون ذات العائد المرتفع. من المرجح أن يحذو وضع قطاع الأسهم حذوه من خلال ميله نحو المخاطرة نحو قطاعات أكثر دورية ونمو مثل القطاع المالي، والقطاع الاستهلاكي التقديري، والطاقة.



ويمكن للدورة الاقتصادية نفسها أن تعزز أداء أسهم النمو. خلال فترة التباطؤ الاقتصادي، يفضل المستثمرون عموما الشركات ذات النمو الكبير ذات الأساسيات والميزانيات العمومية القوية، حيث أنها بشكل عام مجهزة بشكل أفضل لتحمل التباطؤ الاقتصادي.



عوائد جذابة من السندات طويلة الأجل



أحد الأسباب الأساسية للاحتفاظ بالأصول ذات الدخل الثابت في محفظة متنوعة هو قدرتها التاريخية على تخفيف المخاطر في أسواق الأسهم مع المساهمة في الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع الأخير في العائدات يفتح المجال أمام مزايا محتملة أخرى.



وأصبح عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات باستثناء التضخم الأساسي (كما تم قياسه بمؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة) إيجابيا في سبتمبر 2023، ويعتقد البنك أن المستثمرين لديهم حاليا فرصة لتحقيق عوائد هي الأعلى منذ عقود.



الاستثمارات البديلة



يمكن أن تحدث زيادات في الارتباطات بين فئات الأصول عندما تؤثر العوامل نفسها على فئات أصول متعددة. وقد حدث هذا عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أثر التضخم والمعدلات الأعلى التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم على أسعار الأسهم والدخل الثابت في وقت واحد.



وهذه بيئة صعبة بالنسبة للمستثمرين في هاتين الفئتين التقليديتين من الأصول، حيث يشير التاريخ إلى أن محافظهم الاستثمارية قد توفر مؤقتا حماية محدودة للأسعار الهبوطية حتى تؤكد فوائد التنويع على المدى الطويل نفسها من جديد.



وإحدى الطرق للحصول على تنويع إضافي هي أن يقوم المستثمرون المؤهلون بإضافة انكشافهم على الاستثمارات البديلة التي لا توفر إمكانية تعزيز العائدات فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضا في تنويع مجموعة متنوعة من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السوق والتضخم.



أسعار السلع



كانت القيود المفروضة على العرض ونمو الطلب تقليديا هي المحرك الرئيسي للدورات الفائقة. ويتوقع أن تستمر كلتا الديناميكيتين في المستقبل المنظور، مما يدعم أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع الطلب ونقص العرض الهيكلي للعديد منها. فوائد التنويع المحتملة للسلع تجعلها جذابة لكل من الأطر الزمنية للاستثمار التكتيكي والاستراتيجية.



وعلى الرغم من أن الأداء قد يكون معتدلا، حيث يؤدي ضعف الاقتصاد إلى تخفيف الطلب في القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية، إلا أنه بعد ثلاث سنوات من الدورة الصاعدة الحالية الفائقة، يرى Wells Fargo المزيد من احتمالات الاتجاه الصعودي في المستقبل.



وقد يوفر أي تراجع في أسعار السلع الأساسية في هذه المرحلة من الدورة فرصا للمستثمرين لزيادة الانكشاف على فئة الأصول بتكلفة معقولة. إن النظرة المستقبلية الإيجابية للأداء لا تجعل فئة الأصول جذابة فحسب، بل إنها ترتبط أيضا بشكل جيد بوجهة نظر البنك بشأن قطاعات الأسهم.