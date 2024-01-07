

عادت أسعار العقارات في بريطانيا إلى الصعود على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الجنيه الإسترليني، فيما يأتي التعافي في السوق العقارية البريطانية في أعقاب موجة من الخسائر تكبدها خلال العام الماضي بعد أن لجأ بنك إنجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم في البلاد.



ويعتبر السوق العقارية في بريطانيا جاذبة لكثير من الاستثمارات العربية والخليجية التي وجدت فيه فرصا لا تتوافر في كثير من دول العالم الأخرى، حيث خلال العقود الأخيرة تدفقت استثمارات عربية ضخمة على عقارات بريطانيا، وخاصة العاصمة لندن، وحققت أرباحا عملاقة.



وبحسب أحدث البيانات التي نشرها بنك «هاليفاكس» الذي يعتبر أحد أكبر وأبرز المقرضين في بريطانيا ارتفع متوسط أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2023.



وبحسب التقرير الصادر عن البنك والذي اطلعت عليه «العربية.نت» فإن متوسط تكلفة المنزل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 1.1% لتصل إلى 287 ألفا و105 جنيهات إسترلينية، أي ما يزيد قليلا على 3000 جنيه إسترليني عما كانت عليه في نوفمبر الماضي، وهذا أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي.



وبذلك تكون أسعار العقارات قد سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي بعد ستة انخفاضات متتالية قبل ذلك، وارتفعت قيمة العقارات بنسبة 1.7% في المتوسط خلال عام 2023، لتنهي العام بارتفاع قدره 4800 جنيه إسترليني عما كانت عليه في نهاية عام 2022.



وقال كيم كينيرد، مدير «هاليفاكس» للرهن العقاري، «من المرجح أن يكون النمو الذي شهدناه مدفوعا بنقص العقارات في السوق، وليس قوة طلب المشترين»، وأضاف «ومع ذلك، مع استمرار انخفاض معدلات الرهن العقاري، قد نشهد زيادة في ثقة المشترين خلال الأشهر المقبلة».



وانخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر، وقالت خدمة المعلومات المالية Moneyfacts إن متوسط سعر الفائدة انخفض من 5.92% إلى 5.87%. ويأتي الانتعاش في أسعار المنازل خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تحسن ثقة المشترين قبل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لما يقول وسطاء الرهن العقاري في السوق.



وقالت صوفيا جونز، العضو المنتدب لدى شركة «بيني هاوس»، إن «عام 2023 كان العام الأكثر تحديا بالنسبة للمقترضين الذين رأيتهم، مع ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة».



وأضافت «شهد شهر نوفمبر، وإلى حد كبير شهر ديسمبر، انتعاش الثقة بشكل حاد مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل جدي».



وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار فإن «هاليفاكس» يتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 2% و4% في عام 2024 مع بقاء معدلات الرهن العقاري مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.



وفي جميع مناطق بريطانيا سجلت ايرلندا الشمالية أقوى نمو في أسعار المنازل في عام 2023، حيث زادت العقارات بنسبة 4.1% ليصبح متوسط سعر المنزل هناك 192 ألفا و153 جنيها إسترلينيا، وشهدت اسكتلندا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 2.6% لتصل إلى 205.170 جنيها إسترلينيا.