قال رئيس لجنة المشتريات والتسويق في جمعية الرميثية التعاونية م.عثمان يوسف النجار ان البيض المحلي متوافر بكمية قليلة.



وردا على ما ورد بشأن عدم توفير البيض المحلي بكميات تكفي حاجة المستهلك في الجمعيات التعاونية، دعا النجار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبــــان إلى إصــــدار قرار لحظر تصدير البيــــض الطــــازج خارج البلاد لضمان توافـــــر الصنــــف كسلعة أساسية بأسعار مناسبة، وكمــــا هو لزامـــا علينا مخاطبة وزارة التجارة بالكميات حسب الأرقام والإحصائيــــات التي يقــــوم بهـــا اتحــــاد الجمعيات التعاونــــية لتوفيرهــــا في الجمعيـــات ومــدى الحاجة، وذلك بناء على تعليمــــات الوزارة.



وأضاف: انه من أول اهتمامات مجلس إدارة جمعية الرميثيـــة التعاونيــــة توفيــــر احتياجات ومتطلبــات أهالي المنطقـــــة وذلك من خـــــلال آلية وخطــــــــة عمل تعتمــــد على رصد ومتابعة كل المنتجات ومخاطبــــة الشركات الموردة بحيــــث نضمن للجميع استمرارية توفيرها للمستهلك بشكل دائم.



وتابع م.عثمان النجار: تواصلت مع رئيس اتحاد الجمعيات مصعب الملا الذي أكد انه تم الاجتماع مع الشركات الموردة للبيـــض على أن تغــــطي الشركات حاجــة السوق، مؤكدا بقاء الأسعار كما هي.