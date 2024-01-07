

ياسر العيلة



يعود الملحن المتميز أحمد المطوع الى عالم الموسيقى والألحان من جديد بعد فترة غياب طويلة من خلال تعاون يجمعه بالمطرب الشاب خالد السني بأغنية تحمل عنوان «كل شيء مكتوب»، كلمات الشاعر الكبير سامي العلي.



في هذا الصدد، تحدث المطوع لـ «الأنباء»، قائلا: سعيد بالعودة من جديد للتلحين من خلال هذا العمل والتعاون مع الشاعر المبدع سامي العلي، ومع صوت كويتي شاب موهوب هو خالد السني، وهذا التعاون الثاني لي مع العلي، حيث قدمنا معا عام 2009 أغنية «جيب راسي» من غنائي والحاني.



وأكمل: الأغنية الجديدة يغلب عليها طابع الإيقاع العدني الذي يجد استحسانا من الجمهور الخليجي، وتوزيع زيد نديم، إيقاعات سمير القطان، مكس وماستر محمد جاسم، مضيفا: أتمنى ان تكون عودة ناجحة لي بعد غيابي الطويل الذي كان بسبب ظروف خاصة شغلتني عن عشقي للموسيقى والغناء، لكن إن شاء الله هناك الكثير من الألحان الجديدة مع الشاعرين الكبيرين خالد البذال وسامي العلي، سترى النور في 2024 والذي أتمنى ان يكون عام خير وسعادة ونجاح على الجميع.



وأشار المطوع إلى ان أغنية «كل شيء مكتوب» تقول بعض كلماتها:



كل شيء مكتوب يا قلبي كل شي مكتوب



هذا انت وهذا انا وكل منا له مكانة



خذت قلبي بأمانة وكل شيء مكتوب



دنيتي انت ودوايا يسعدك ربي معايا



حبنا احلى حكايا ترويها لقلوب



الجدير بالذكر ان الملحن أحمد المطوع قدم قبل غيابه العديد من الأعمال الناجحة، منها «تدلل» للمطرب الراحل عبدالكريم عبدالقادر، كلمات الشاعر الكبير خالد البذال، كما طرح عام 2009 ألبوما كاملا من إنتاجه الخاص بعنوان «والله لوريك» وحققت إحدى أغنيات الألبوم وقتها نجاحا لافتا وهي «حكي فاضي» من ألحانه وغنائه.