بشار جاسم



انتهى الفنان القطري القدير صلاح الملا مؤخرا من تصوير كل مشاهده في مسلسل «الفرج بعد الشدة» (سنة الهيلق) للكاتب د.مشاري العميري والمخرج محمد الطوالة.



«الأنباء» هاتفت الملا حيث قال: انتهينا من تصوير مسلسل الفرج بعد الشدة (سنة الهيلق) قبل شهر تقريبا، والعمل قصة وسيناريو وحوار د.مشاري العميري، من بطولة غازي حسين من قطر وعبدالله ملك من البحرين، ومن السعودية طارق النفيسي وفنانين آخرين، ومن الكويت محمد العجيمي، عبدالامام عبدالله، مرام، عبير الجندي، شهاب حاجية، عبدالله الطليحي، نواف الفجي والعمل من إخراج محمد الطوالة.



وعن قصة العمل يقول: الأخ د.مشاري العميري احد المهتمين بالتاريخ الكويتي والمنطقة تطرق لفترة وحقبة زمنية مهمة مر فيها الناس وعانوا منها سواء الكويتيون أو المجتمعات التي حولهم، من الجوع والمرض والكساد، وكل هذه الأمور، وكانت الكويت في تلك الفترة هي التي تصدر وتستورد، وحتى التجار تأثروا في هذه الفترة الزمنية والتي كانت أحداثها من عام 1868 حتى عام 1871م زمن المسغبة «سنة الهيلق»!



‏ويضيف: أحداث المسلسل تصاعدية كبيرة بين الكويت ونجد، ودور تجار ‫الكويت‬ الجبار في مساعدة المحتاجين في الكويت والدول المجاورة، وكل هذه الأحداث الكبيرة تتمحور في قصة اجتماعية درامية تاريخية وهي أحداث موثقة، حتى الأسماء التي ذكرت بالعمل هي أسماء وشخصيات حقيقية وبعضها مازالت موجودة وشاهدة على هذا العصر سواء الآباء أو الأبناء أو الأحفاد.



أما عن جديده، فيقول: حاليا أصور مسلسل بعنوان «وردة» قطري يشاركني فيه نخبة من الممثلين مثل باسمة حمادة وسلمى سالم وفالح فايز وخالد عبدالكريم، والعمل من إخراج محمد أبو الخير، وتأليف آمنة مراد، وهو عمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، وفي المرحلة الأولى يتطرق لمرحلة التسعينيات، والمرحلة الثانية لسنة 2005 وأتمنى أن العمل يحوز رضا المشاهدين في رمضان.