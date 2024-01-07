

عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الفنانين الكويتيين في قاعة «شادي الخليج» بمقر الجمعية في منطقة المرقاب، بحضور الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وبينهم مدير إدارة الجمعيات إيمان العنزي، وخلال الاجتماع تمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، للجمعية العمومية بانتهاء السنة المالية 30/9/2023. وتمت تزكية أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين للعامين القادمين (2024- 2025)، وضم مجلس الإدارة الذي تمت تزكيته كلا من الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، الملحن الأستاذ القدير أنور عبدالله، المخرج القدير عبدالله عبدالرسول، الأستاذ زبير العميري، الأستاذ فتحي الصقر، د.خالد القلاف، م.علي عبدالعزيز المفرج.



وتحدث في الاجتماع أمين الصندوق في الجمعية المخرج عبدالله عبدالرسول الذي قدم التعازي باسم مجلس إدارة الجمعية، بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه)، ووقف الحضور دقيقة حداد على الراحل، ومن ثم قدم مجلس الإدارة التهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد (حفظه الله ورعاه) بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.



وألقى عبدالرسول كلمة بالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» والتي قال فيها: في إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في رفعة مكانة وتحقيق أهداف جمعية الفنانين الكويتيين، فإننا نتابع العمل بجهد كبير لتطوير والسعي نحو الارتقاء بالحركة الفنية الكويتية بما يخدم قطاع الفنون بالدولة، ويسرنا أن نقدم لكم في هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حظيت بها جمعية الفنانين الكويتيين بفضل الله ثم بثقة السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لإخوانهم أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف: اننا نقدم لكم وبكل فخر ما تحقق من انجازات في جمعية الفنانين الكويتيين للموسم 2022 - 2023 ونسعى بعزم لمواصلة العمل والتقدم والمضي للحفاظ على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها جمعية الفنانين الكويتيين، وحريصون في مسيرتنا على الاستناد الى الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو مزيدا من العمل والعطاء، ولهذا فإننا نعمل على تسخير كل إمكاناتنا وجهودنا لرفعة مكانة جمعية الفنانين الكويتيين لتقوم برسالتها في المجتمع للتأكيد على أن الفن رسالة إنسانية إبداعية لرقي المجتمعات، وختاما يسرنا أن نتقدم بالتهنئة القلبية الصادقة للسيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس جمعية الفنانين.



وذكر عبدالرسول أن التقريرين الإداري والمالي تضمن الكثير من الإنجازات التي حققها مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين خلال الفترة الماضية، ومن بينها إقامة الانتقال إلى المقر الجديد المتكامل للجمعية في منطقة المرقاب، إلى جانب إقامة احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس الجمعية، وكذلك إطلاق الموسم الثقافي والفني الذي تضمن الكثير من الأنشطة والندوات المسرحية والموسيقية والثقافية المتخصصة.