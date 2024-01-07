

مبارك الخالدي



ودّع نجم الكرة القطرية عبدالكريم حسن فريقه الجهراء معلنا انتهاء فترة التعاقد مع الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة «اكس». وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع عبدالكريم في يناير 2023 في صفقة أثارت العديد من ردود الفعل مع ناديه السابق السد.



وقدم عبدالكريم الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة خالد الجارالله، وعضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة طواري مدلول، مشيدا بمواقفهم معه في الظروف الصعبة التي مر بها، ومعبرا عن سعادته بتمثيل الجهراء خلال فترة التعاقد، واصفا الفترة التي قضاها مع النادي بأنها من اجمل المحطات في حياته العملية.



وبمغادرة اللاعب الخبرة الجهراء ازدادت متاعب الفريق الذي يعاني هذا الموسم في دوري زين بعد مرور 13 جولة، اذ يحتل المركز الأخير بنقطتين بعد أن مني بـ 11 خسارة ولم يحقق الفوز في أي مباراة، واكتفى بتعادلين. الجدير بالذكر أن الفريق يعاني مشاكل إدارية وقانونية أدت إلى حل مجلس إدارة النادي ولايزال الصراع قائما في المحاكم ومنها كأس الدولية.