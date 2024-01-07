انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر في أوسلو امس مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت في شمال العاصمة النرويجية على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية. وسجلت درجة الحرارة القياسية هذه في محطة حرجية في المنطقة، حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع العشرين الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر.



وقال الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود، في تصريح لتلفزيون «ان ار كاي» الرسمي، «هذه هي درجة الحرارة الادنى القياسية. وهي الأكثر برودة».



وفي وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21.5 درجة مئوية تحت الصفر.



وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء الفائت وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر يناير على أراضيها.