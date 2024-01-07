أطلقنا نسخة جديدة كلياً من تطبيق البنك على الهواتف الذكية.. تشمل مزايا لا تقارن

حصلنا على جائزة أفضل برنامج لبطاقة مسبقة الدفع بالكويت.. من «ماستركارد»

زيادة الجائزة الكبرى في السحب السنوي لحساب مليونير الدانة إلى 2 مليون دينار

وفّرنا تسهيلات كبرى للعملاء عبر «Easy Pay».. لتقسيط المشتريات بدون فوائد

تدشين هوية جديدة للفروع تواكب التطور الكبير في الخدمات وتحسين تجربة العميل

حاملو بطاقات بنك الخليج الائتمانية يتمتعون بأفضل وأسرع برنامج نقاط بالكويت



قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان إن عمليات تطوير الخدمات المصرفية في البنك شهدت نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة في 2023، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتواصل بنجاح كبير.



واستعرض القطان أبرز محطات التطور الرقمي التي حققها بنك الخليج خلال العام الماضي، ضمن استراتيجيته لعام 2025، والتي تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك للمستقبل، وتوفير أفضل وأرقى الحلول والخدمات المصرفية للعميل.



وتواصلت رحلة التحول الرقمي بنجاح خلال عام 2023، لتشمل الخدمات الإلكترونية والفروع وأجهزة الصراف الآلي ومركز الاتصال لتجعل من خدمات بنك الخليج من الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي وبتكنولوجيا جديدة تتجاوز تطلعات العملاء.. وفيما يلي أبرز التطورات:



جائزة برنامج للبطاقة مسبقة الدفع



حصد بنك الخليج جائزة «أفضل برنامج لبطاقة مسبقة الدفع في الكويت» لعام 2023، وذلك خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في دبي مؤخرا، وذلك بحضور عدد كبير من قادة الصناعة المصرفية في المنطقة. ويأتي ذلك تأكيدا على المزايا التي توفرها البطاقات مسبقة الدفع من بنك الخليج، وقدرة البنك على الابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته.



وضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، أطلق بنك الخليج النسخة الجديدة كليا من تطبيقه على الموبايل، بمواصفات تعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، وبتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.



ويعتبر تطبيق بنك الخليج على الموبايل من الأكثر كفاءة وسرعة وسهولة في القطاع المصرفي، ويضم العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، وتلبية تطلعات العملاء في لمح البصر.



تلقي الشكاوى عبر التطبيق



حرص بنك الخليج على تلقى الشكاوى من خلال وحدة «الشكاوى وحماية العملاء» وعبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية. وذلك تطبيقا لتعليمات بنك الكويت المركزي وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي من خلال إقامة علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، واسترشادا بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



زيادة الجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة إلى مليوني دينار



في إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاما على إطلاقها، أعلن بنك الخليج عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023، من 1.5 مليون دينار، إلى 2 مليون دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.



وبهذا تم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة 2 مليون دينار والنصف سنوي بقيمة مليون دينار ورابحين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



الصراف الآلي التفاعلي بالسيارة



ضمن استراتيجية 2025 التي تستهدف تكريس مكانته كبنك للمستقبل، أعلن بنك الخليج عن توفير أول جهاز صراف آلي تفاعلي ITM من السيارة في فرع شرق بشارع أحمد الجابر، ليكون بذلك أول بنك في الكويت يوفر تلك الخدمة لعملائه، كما يوفر الجهاز خدمة الصراف الآلي التقليدية للعملاء، ما يجعله كذلك أول جهاز في الكويت يوفر الخدمتين معا من خلال خدمة السيارات.



وبالتوازي مع تطوير الخدمات ومساعيه المتواصلة لتحسين تجربة العميل، أطلق بنك الخليج هوية جديدة للفروع، تعتمد بشكل كبير على مفهوم الخدمة الذاتية، ليجري تطبيقها تباعا على شبكة فروعة القائمة، وكانت البداية مع فرع الفنار، الذي يتميز بديكورات عصرية ومساحات واسعة، توفر أجواء من الراحة للعميل خلال زيارته الفرع وبيئة عمل أكثر من رائعة للموظفين.



ودشن بنك الخليج خدمة Google pay التي توفر لعملائه أحدث المدفوعات الرقمية وتمكنهم من إجراء عمليات الدفع اللاتلامسية باستخدام الأجهزة التي تعمل بنظامي اندرويد وwear os بكل سهولة وأمانا. وتخضع جميع عمليات الدفع باستخدام Google pay للمصادقة بميزة التعرف على الوجه، وبكلمة المرور الخاصة بالجهاز أو من خلال البصمة، كما تتوافق الخدمة مع جميع منافذ البيع التي تقبل الدفع بالبطاقات المصرفية من بعد باستخدام الأجهزة الذكية.



تسهيلات كبرى عبر Easy Pay



بعد إطلاق الإصدار المحدث من خدمة Easy Pay، الذي يمكن حاملي بطاقات البنك الائتمانية من سداد مشترياتهم المحلية والدولية كبيرة القيمة على 12 قسطا شهريا بفائدة 0%، فتح بنك الخليج الخيارات المتاحة أمام العملاء، لتقسيط مشترياتهم، أصبح بإمكان العميل اختيار عدد أشهر التقسيط من شهرين إلى 12 شهرا، مقابل رسوم لا تتجاوز دينارين لمرة واحدة، وبدون فوائد كليا، كما أتاح سداد المصروفات الدراسية للأبناء على مدى 12 شهرا وبدون فوائد، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

توفير خدمة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة



في إطار جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، ومساعيه المتواصلة لمواكبة متطلبات بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج عن توفير خدمات الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة داخل فروع ذوي الاحتياجات الخاصة، لجعل تجربة العميل المميزة لهذه الفئة أكثر تميزا، ولضمان سرعة إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر في كل الأوقات.



فعاليات وأنشطة نوعيةفي عام التوفير



ضمن جهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وفي إطار مساعيه المتواصلة لنشر الثقافة المالية ومواكبة توجهات بنك الكويت المركزي، باشر بنك الخليج حث وتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية التوفير، مطلقا على 2023 عام التوفير وأطلق البنك العديد من الأنشطة والفعاليات النوعية، التي تصب في هذا الاتجاه، فضلا عن التعريف بالعديد من القنوات والمنتجات، التي يوفرها البنك لمساعدة العملاء على تبني هذا التوجه.



عروض وخصومات



في إطار جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، أطلق بنك الخليج عروضا حصرية لجميع حاملي بطاقاته الائتمانية لدى جميع المطاعم والمقاهي أو عبر طلبات «الأونلاين» في الكويت، وبالتعاون مع العديد من الشركات التجارية الكبرى.



يوفر بنك الخليج للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت، يمكنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علما بأن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من الداخل، كما أن النقاط توفر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.