المجحم: تنفيذ إطار الاستدامة يتم من مبادرات استثنائية تستهدف تحقيق تأثير إيجابي دائم

«بوبيان» أثبت ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام عبر تنفيذ فعاليات ومبادرات عديدة

البسام: نستهدف دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات لمواجهة تحديات سوق العمل

«نور بوبيان» مستمرة في رسالتها الإنسانية للدول النامية ومشاركة المبادرات مع فئات المجتمع



مع اختتام العام 2023 استطاع بنك بوبيان تقديم نموذج متميز للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه اجتماعيا واستمرار خططه الساعية ليكون دوما الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي مع الانطلاق ببعض مشاريعه الإنسانية خارج الكويت.



وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم: «بحمد الله استطاع بنك بوبيان إثبات ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام خلال 2023 من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية ذات البصمة الواضحة للجميع لتمثل هذه الفترة علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي».



وأضاف ان تتويج بوبيان هذا العام بجائزة «أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم» من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية جاء تقديرا لإنجازات البنك خلال الفترة الأخيرة وما قمنا به تجاه مجتمعنا كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية، وتؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها.



الاستدامة والمسؤولية المجتمعية



من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة البسام إن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من التزام بوبيان ومساعيه المتواصلة ضمن استراتيجيته وضرورة تطبيق معاييرها لإيصال رسالة محددة إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية التي يرمي من خلالها بوبيان للتأكيد على ضرورة المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي.



وأضاف إن أهم ما يميز برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان التنوع في المجالات التي يتناولها ودعمها بصورة واضحة بما يتناسب مع مختلف الشرائح العمرية وعلى سبيل المثال الاهتمام بالجانب الصحي والرياضي والشبابي والتعليمي وكذلك البيئي وغيرها من المجالات المؤثرة بشكل واضح في مسيرة البنك وتطويرها لتحقيق نمو مستدام.



نور بوبيان.. رسالة إنسانية



واصل بنك بوبيان مسيرة مبادراته الإنسانية الناجحة، وذلك من خلال حملة «نور بوبيان» للمرة السادسة على التوالي والتي انطلقت إلى الجمهورية الموريتانية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين لتستكمل الحملة رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وإعادة البصر لأكبر عدد من المرضى المحتاجين للعلاج من مختلف الأعمار.



وقد نجحت حملة نور بوبيان على مدار الحملات السابقة في إعادة البصر لأكثر من 14 ألف شخص في العديد من الدول الأفريقية بمشاركة مجموعة من الأطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات إلى جانب عدد من موظفي بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومتطوعي مبادرة دينارين.



وخلال هذا العام، تضمنت الحملة العديد من الفعاليات إلى جانب عمليات العيون، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة انطلاقا من شعار الوقاية خير من العلاج، كما تضمن البرنامج فعاليات مع الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مشاريع تنمية للأسر المتعففة إلى جانب افتتاح مشاريع الخيرية لبعض القرى الفقرة، إلى جانب تنظيم مسابقة رتل مع بوبيان بمشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف الأعمار.



أنشطة وفعاليات شبابية



يولي بوبيان الشريحة الشبابية من عملائه وغيرهم اهتماما خاصا ويخصص جزءا من استراتيجية فعالياته وأنشطته الاجتماعية لهم ليثبت ريادته من خلال خلق نموذج إيجابي متميز خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه من حيث نوعية المبادرات.



للعام الثاني على التوالي نظم بوبيان بطولة «بوبيان للدراجات Boubyan Cycling Race» «لعملائه وغيرهم فوق 18 عاما بالإضافة لمشاركة الأطفال من عمر 10 حتى 15 سنوات، وقد شهد السباق مشاركة مشاركة 250 مشاركا ومشاركة.



كما نظم بوبيان فعالية Boubyan Adventurefest لتكون بمنزلة رحلة ومغامرة استكشافية يقدمها البنك لعملائه من الشريحة الشبابية لمدة 5 ساعات من الأنشطة المتنوعة للخروج عن المعتاد وإحياء روح المغامرة.



كما نظمت بطولة «بوبيان للبولينغ» للعملاء وغيرهم من الشباب فوق 16 عاما، لتشهد البطولة مشاركات كثيفة وصلت إلى 400 فريقا تمت تصفيتهم واختيار 130 فريقا لخوض منافسات النهائية للفوز بالمراكز الـ 3 الأولى وسط أجواء رياضية.



وجاءت بطولة BOUBYAN E- CUP للعبة فيفا 2023 لتشهد إقبالا كثيفا من عملاء البنك وغيرهم فوق سن 16 عاما وهو ما يؤكد مدى التفاعل مع فعاليات البنك التي تستقطب الشباب.



كذلك تعد البطولة هي الأكبر والمعتمدة في الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية والتي من خلالها تم منح الفائز بالمركز الأول فرصة المشاركة المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية.



وقد حظيت رياضة البادل باهتمام كبيرا ضمن برنامج فعاليات بوبيان للشباب، حيث تم تنظيم أكثر من بطولة للبادل على مدار العام مثل Boubyan Master وBoubyan Open وBoubyan Padel Tournaments بمشاركة أكثر من 700 لاعب من مختلف الأعمار من الهواة والمحترفين بالإضافة إلى تنظيم المخيم والشتوي والصيفي للبادل لأبناء عملاء شريحة بريميوم ومن خلاله تم تدريب المشاركين وتعريفهم على أهم المهارات وقوانين رياضة البادل، وذلك بالتعاون مع أحد مدربي البادل المحترفين.



أنشطة شهر رمضان



وحفل شهر رمضان هذا العام بالكثير من الأنشطة والفعاليات حيث استمرت حملة (خطوات بوبيان) أيضا خلال هذا العام لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي خلال شهر رمضان المبارك، وقد شارك في الحملة حوالي 1200 مشارك ممن تواجدوا بصورة يومية في مول العاصمة من الساعة 2:30 عصرا إلى 5:30 مساء يوميا طوال الشهر الفضيل.



وللعام التاسع على التوالي، نظم بوبيان مسابقته السنوية (رتل مع بوبيان) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتى تم تخصيصها هذا العام لكل شرائح عملاء البنك وأبنائهم والتي شهدت عددا من المشاركات القوية لما يقارب من حوالي 1000 مشارك من الجنسين دلالة على زيادة وحجم التعلق بالقرآن الكريم لدى مختلف شرائح عملائنا ولتمثل في النهاية علامة فارقة على مستوى مسابقات القرآن الكريم في الكويت.



أهم ما ميز برنامج شهر رمضان لهذا العام هو إعلان الشراكة الاستراتيجية مع «مسجد الدولة الكبير» لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية، ومن خلال مشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين من مختلف الإدارات تم إعداد برنامج مكثف خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان لخدمة وضيافة المصليين، كذلك قدم بنك بوبيان ما يزيد على 700 وجبة إفطار وتوزيعها يوميا في المسجد الكبير وغيرها من مواقع الكويت بجانب تجهيز ما يعادل 5000 وجبة سحور لتوزيعها في المسجد الكبير خلال أيام العشر الأواخر.



واستمر بوبيان خلال شهر رمضان في مبادرة «نقصة بوبيان» والتي تضمنت قيام مجموعة من متطوعي البنك بمساعدة عدد من الطهاة الكويتيين المعروفين بإعداد عدد من أبرز الأطباق الرمضانية المميزة التي يتقنها هؤلاء الطهاة وتوزيعها بصورة يومية على مرتادي ساحة «مسجد الدولة الكبير» بالتعاون مع متطوعي المسجد الكبير.



مبادرات اجتماعية لنمو بيئي مستدام



حرصا على الحفاظ على البيئة، نجحت جهود البنك في تجميع أكثر من 3.7 أطنان من المخلفات الإلكترونية مما يعنى حسابيا توفير نحو 5.5 أطنان من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من خلال حملته الخاصة بتجميع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها بطريقة آمنة ومستدامة ضمن مساعيه المتواصلة لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية.



كما وقع بوبيان شراكة حصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلاميا باسم بو جراح بهدف القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية التطوعية والبيئية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي التشجيع على التغيير الإيجابي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية.



وضمن الالتزام باتباع معايير مؤشر الاستدامة البيئية، قام بوبيان بتركيب عدد من المرابط البحرية في جزيرة أم المرادم بالتعاون مع فريق الغوص سينيار، وذلك حفاظا على الشعب المرجانية والحياة البحرية في الكويت.



الصحة والرياضة



يحرص بوبيان دائما على نشر المزيد من الوعي الصحي وتبني ثقافة التعود على اتباع نمط يومي مثالي يتعلق بصحة الفرد، حيث اطلق تحدي Boubyan Glow Up الصحي لعملائه بالتعاون مع تطبيق Nutribox والذي شارك فيه أكثر من 800 من عملاء وعميلات بنك بوبيان، خضعوا خلال فترة التحدي التي استمرت إلى 6 أسابيع لبرنامج صحي متكامل ومتابعة مستمرة لأنظمة المشاركين الصحية من قبل مجموعة من خبراء التغذية حتى المرحلة النهائية من التحدي والإعلان عن فوز 3 فائزين من الشباب و3 من الفتيات بجوائز مالية.



كما نظم بوبيان حملته الصحية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مؤسسة بلوسيركل الخيرية والتي تضمنت مجموعة من النصائح والفحوصات الطبية من قبل بعض الدكاترة والمختصين، كما تضمنت الفعاليات مشاركة زوار جناح بوبيان كتابا إلكترونيا خاصا يتضمن قصصا وتجارب إيجابية واقعية لعدد من حالات مرضى السكري وكيفية تعايشهم مع المرض خلال مختلف الأعمار لتقديم رسالة واضحة أن السكري حالة وليس مرضا لم يكن يوما عائقا أمام استكمال الحياة بصورة طبيعية لكن الأهم كيفية التعايش معه.



تمكين رواد الأعمال لمواجهة التحديات



يعد بوبيان أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب من رواد الأعمال والمبادرين اهتماما خاصا، حيث رعى البنك مؤتمر تمكين الى جانب مشاركة الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية عبدالله التويجري في واحدة من حلقاته النقاشية متحدثا عن دور بوبيان وعلاقته بعملائه من رواد الأعمال من الشباب الكويتي أصحاب الشركات الناشئة التي لا تقل أهمية وفاعلية على المستوى الاقتصادي عن الشركات الكبيرة المعروفة من خلال تقديم مستوى مميز من الخدمات والحلول القائمة على جانبي الإبداع والابتكار.



واستكمالا لدعم المشاريع الشبابية الكويتية الناشئة نظم بوبيان فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بمشاركة أكثر من 45 مطعما وكافيه متخصصا للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية وشهد حضورا كثيفا تجاوز 88 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.



كذلك قام بوبيان نيابة عن جميع المشاركين بالتبرع بما نسبته 10% من إجمالي مبيعات المهرجان إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك كجزء من دوره الإنساني ضمن جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الأحداث الحالية.



إطلاق تطبيق مصحف الكويت



قبيل شهر رمضان المبارك، أعلن بنك بوبيان إطلاق تطبيق مصحف الكويت للقراءات العشر بالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في خطوة تعزز دعم ونشر كتاب الله بين جموع المسلمين في الكويت والمنطقة والعالم اعتمادا على التقنيات الحديثة التي تكفل وصوله إلى الملايين بالشكل الذي يحقق لهم الاستفادة المرجوة.



إصدار التقرير الثالث للاستدامة



في مطلع عام 2023 أصدر بنك بوبيان تقريره الثالث للاستدامة لسنة 2022 تحت عنوان «نحو مستقبل أكثر نقاء وإشراقا» ليعكس من خلاله رحلة البنك لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG»، وذلك في إطار متابعته لأبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما يعرض أداء البنك مقارنة بمقاييس الاستدامة.



دعم متواصل لحملة لنكن على دراية



للعام الثالث على التوالي ساند بنك بوبيان حملة (لنكن على دراية) انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البنوك المحلية في التوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وجاء ذلك من منطلق حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم، لاسيما في ظل زيادة التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كل المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.