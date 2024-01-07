أعلن الأب يسى زكريا في عظته عن إلغاء كاتدرائية الأقباط الكاثوليك التهاني والاستقبالات بمناسبة عيد الميلاد، تضامنا لوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأضاف: نعيش على أرض الكويت الحبيبة، ذلك البلد الذي نكن له كل تقدير، ولابد أن نحترم قوانينه وتوجهاته، لذلك رأينا أن نوقف التهاني والاستقبالات هذا العام بمناسبة عيد الميلاد. وفي السياق ذاته، هنأ الأب يسى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا أنها مسؤولية كبيرة، لكن سموه قادر على تحملها والقيام بأعبائها، لما عرف عنه من إقدام وشجاعة في اتخاذ القرارات، متمنيا له مواصلة طريق النجاح والازدهار، وأن يسير بالبلاد نحو التقدم والرخاء، وأن تنعم الكويت في عهده بالأمن والأمان. وبمناسبة العام الجديد، قدم الأب يسى تهانيه لسمو الأمير وللشعب الكويتي، الذي جبل على الكرم والعطاء، متمنيا أن يكون عاما سعيدا على جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأن ينعم عليها بالخير والبركة. وتابع: نشارك الأشقاء في الكويت الفرحة بالعام الجديد، داعين أن يديم على البلاد وشعبها الكريم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.