هنأ مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السابق م.مشعل القريفة الشيخ د.محمد الصباح لنيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بالحكومة الجديدة، معتبرا أن الشيخ د. محمد الصباح صاحب خبرة عريقة في الميدان السياسي وله مواقف مشرفة وإسهامات طيبة يشهد لها الجميع.



وأضاف القريفة أن وجود الشيخ د.محمد صباح السالم على رأس الحكومة يمثل فرصة جديدة ومواتية للنواب في تشريع القوانين التي تصب في صالح الوطن وتخدم المواطنين وإننا نثق بقدرته ونثق بقدر حنكته على إدارة أكبر الملفات وتجاوز العقبات، سائلا الله سبحانه أن يعين رئيس الوزراء الجديد على حمل الأمانة واتخاذ القرارات الصائبة وأن يوفقه الله لما فيه الرشد في اختيار مساعديه ومعاونيه في تحقيق ما تصبو إليه الأمة ويتطلع إليه المواطن.