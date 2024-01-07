تقدم عضو اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي السابق المحامي خالد الهاجري بالتهنئة والتبريكات الى الشيخ د.محمد الصباح، وذلك بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتوليه رئاسة الحكومة، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وبأقصى درجات التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن.



وأضاف الهاجري ان سجل الشيخ د.محمد الصباح نظيف وهو صاحب مواقف مشهودة وسمعة مميزة وله رصيد كبير من المحبة والود في قلوب الكويتيين، الأمر الذي سيساعده في تجاوز العقبات وفي تحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها الجميع.