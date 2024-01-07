ماثيو ميلر: نتطلع إلى تعميق الشراكة مع الكويت وتحقيق المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط

جيك سوليفان: شراكتنا ضرورية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوبنا



هنأت الولايات المتحدة الأميركية الشيخ د.محمد الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحافي: إن وزارة الخارجية الأميركية ترحب بتعيين الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت.



وأضاف: إن «الشيخ د.محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت، حيث سبق أن شغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية».



وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد، «فيما نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».



من جهته، قدم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ د.محمد الصباح، مضيفا أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط».



وقال سـوليـفـان: إن «الكويت حليف رئيس للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والشعبية».



وأكد في البيان أن «شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا».