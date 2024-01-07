هنأ النائب البطريركي للروم الملكيين في الكويت والخليج العربي الأرشمندريت بطرس غريب، الشيخ د.محمد الصباح لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيسا للوزراء. وقال ان الشيخ د.محمد الصباح رجل دولة مخضرم وصاحب سمعة طيبة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية وديبلوماسية»، مؤكدا أنه «حقق نجاحات كبيرة في كل المناصب السابقة التي تسلمها».



وقال غريب «الشيخ د.محمد شخصية محبوبة تحظى باحترام وبترحيب واسعين من قبل الشعب الكويتي، متمنيا له النجاح في مهمته، متمنيا دوام الأمن والأمان للكويت»، داعيا الله «أن يوفقه في مهامه ويسدد خطاه لما فيه خير ورفعة وازدهار الكويت وأهلها الطيبين».