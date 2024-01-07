السفيرة البريطانية: مواصلة توطيد العلاقات فيما بين المملكة المتحدة والكويت بالتزامن مع الذكرى الـ 125 على تأسيس الشراكة

السفيرة التركية: واثقون أن علاقاتنا ستزداد قوة ومتانة والصداقة التي تجمع بين بلدينا ستستمر بما يخدم المصلحة المشتركة



أسامة دياب



هنّأ عدد من السفراء ورؤسـاء الـــبــعــثــات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد رئيس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنين له التوفيق والسداد وللكويت وشعبها الصديق التقدم والازدهار. وأشادوا بخبرات رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأكاديمية، متطلعين للعمل معه بشكل وثيق لدعم وتعزيز العلاقات بين بلادهم والكويت في شتى المجالات.



وفي البداية، قال عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د.زبيدالله زبيدوف «باسمي وباسم رؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى الكويت، نتقدم بأحر التهاني للشيخ د.محمد الصباح على نيله الثقة السامية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنين له التوفيق باختياره لما فيه مصلحة الكويت». وأضاف ان الشيخ د.محمد الصباح ديبلوماسي قدير ويتميز بخبرة وحنكة كبيرة، وندعو الله أن يوفقه في مهامه ويسدد خطاه لما فيه خير ورفعة البلاد.



من جانبه، قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» خالص التهاني إلى الشيخ د.محمد صباح بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، متمنيا له التوفيق له في مهامه، وتحقيق التطلعات في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس «بالنيابة عن السفارة البريطانية، أود أن أقدم أحر التهاني إلى الشيح د. الشيخ محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء».



وأضافت «يحظى رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح باحترام واسع لخبرته في مجال السياسة الخارجية، وأتطلع للعمل معه لمواصلة توطيد العلاقات فيما بين المملكة المتحدة والكويت خلال هذا العام الذي يصادف الذكرى الـ 125 على تأسيس الشراكة البريطانية- الكويتية وما بعده».



بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينين أتقدم بأحر التهاني إلى الشيخ د.محمد الصباح على تعيينه رئيسا للوزراء.



وأضافت «أتطلع للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الجديد لتعزيز الروابط القوية بين الاتحاد الأوروبي والكويت»، متمنية للشيخ د.محمد الصباح النجاح والتوفيق وأن تتعزز العلاقات الثنائية والصداقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالكويت.



من جانبه، تقدم سفير هولندا لدى البلاد لورانس ويستهوف بأحر التهاني إلى الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه، قائلا «أنا على ثقة من أنه سيستثمر خبرته الطويلة كأكاديمي واقتصادي وديبلوماسي في خدمة بلاده لمواصلة النمو والازدهار».



من جانبها، قالت سفيرة استراليا لدى البلاد ميليسا كيلي «تهانينا الحارة للشيخ د.محمد الصباح على تعيينه رئيسا لوزراء الكويت».



وأضافت «أتمنى له كل النجاح والتوفيق والسداد في هذا الدور، بما في ذلك استمرار العلاقات الوثيقة مع أستراليا».



وفي تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تقدمت السفارة الفرنسية «بأحر التهاني للشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء»، متمنية «لسموه كل النجاح والتوفيق في مهامه وتتطلع إلى مواصلة تطوير العلاقات الفرنسية ـ الكويتية تحت قيادته».



بدورها، هنأت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز «بالأصالة عن نفسها ونيابة عن السفارة التركية والجالية التركية في الكويت، أعرب تهانينا الحارة للشيخ د.محمد الصباح لنيله الثقة الاميرية وتكليفه رئيسا للوزراء».



وقالت «انني على ثقة تامة أن علاقاتنا التي اكتسبت نموا مطردا ستزداد قوة ومتانة طوال 60 عاما من العلاقات الديبلوماسية»، لافتة إلى «أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا ستستمر بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبينا والانسانية، وأدعو الله ان يسدد خطاه ويوفقه في مهامه لما فيه خير ورفعة وازدهار الكويت وشعبها الشقيق والصديق».



من جهته، تقدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان المجالي بخالص التهنئة للشيخ د.محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه.



من جانبه، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد توتونجي «أطيب التهاني وأصدق التبريكات للشيخ د.محمد الصباح لنيله الثقة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كرئيس للوزراء، داعين العلي القدير ان يسدد خطاه لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكويتي في الازدهار والتطور والتنمية وان يكون فاتحة خير للسلام والرخاء وتعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الجارين وشعبينا المسلمين».



بدوره، تقدم سفير دولة أنتيغوا وبربودا محمد الزعبي بأحر التهاني إلى الشيخ د.محمد الصباح لتكليفه بهذا المنصب الرفيع، متمنيا لسموه كل التوفيق في دعم مسيرة دولة الكويت نحو الأمام.



وأضاف: نتطلع لتطوير علاقاتنا مع الكويت التي تعتبر نموذجا للازدهار والأمان ومثالا للدور الإنساني على الصعيدين الاقليمي والدولي، ونتمنى لسموه التوفيق والنجاح في خططه لتطوير الكويت.