بشرى شعبان



مع انطلاق العمل بقرار السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص، كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة تعكف على إعداد الضوابط الخاصة بتنفيذ القرار وآلية العمل على ان تكون جميع الاجراءات آلية وضمن البرامج المعتمدة في الهيئة (خدمة اسهل، تطبيق سهل، موقع الهيئة الالكترونية). وأوضح المصدر لـ «الأنباء» انه سيكون هناك نموذج خاص مدرج عبر المواقع الالكترونية وتتم تعبئته ورفعه «أونلاين» بموافقة صاحب العمل الاول، ويعتمد من صاحب العمل الثاني وبالنسبة للضوابط والشروط الاخرى، فإن الهيئة تعمل على إعدادها ورفعها لوزير الداخلية للاعتماد. تجدر الإشارة الى ان قرار السماح بالعمل الجزئي اصبح ساريا منذ بداية الشهر الجاري.